Лучше заплатить

Сафоновская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения об обязанности оплачивать в установленные законом сроки штрафы за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством у правонарушителя после вынесения постановления есть 10 дней для его обжалования, после чего 60 дней для уплаты. Кроме этого имеется возможность оплатить половину штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении взыскания. Однако такая скидка не предусмотрена для таких статей КоАП, как повторный проезд на красный сигнал светофора, повторный выезд на полосу встречного движения, повторное управление автомобилем, который не зарегистрирован в установленном порядке, повторное превышение скорости более чем на 40 км/час и выше, также половиной штрафа не обойдутся водители, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования. Тем, кто совершил ДТП, с причинением легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему, также не стоит рассчитывать на скидку.

Отметим, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий (постановке-снятии ТС с учёта, замене водительского удостоверения).

В случае выявления фактов, свидетельствующих о неуплате штрафа в установленный срок, в отношении неплательщика составляется протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КРФ об АП, после чего данное лицо немедленно доставляется в мировой суд, для принятия решения о наказании.

Неуплата административного штрафа в срок — влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сафоновской Госавтоинспекцией ведется активная работа в данном направлении. За 10 месяцев 2021 года сотрудниками за неуплату административного штрафа в установленный законом срок вынесено 148 протоколов об административных правонарушениях.

Получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения можно на Портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru), на Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru), а также при личном обращении в подразделение Госавтоинспекции.