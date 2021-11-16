«Золотая шайба»: команда состоялась



В конце октября в городе Салавате республики Башкортостан завершились Всероссийские финальные соревнования Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей допризывного возраста (2004-2005 годов рождения).

По приглашению руководителей клуба в числе 16 команд из самых различных уголков России в соревнованиях участвовала Смоленская область. Наш регион представляла команда, костяк которой состоял из хоккеистов «Статуса» города Сафоново – победителей чемпионата областного уровня. По предложению ее тренера Сергея Шаколина в нее вошли юные спортсмены из Смоленска, Вязьмы, Рославля.

Хоккеисты допризывного возраста команды «Статус» г. Сафоново представляли Смоленщину на финальных играх на приз клуба «Золотая шайба»



– Сделали мы это для популяризации хоккея, формирования мотивации к занятиям спортом, – пояснил он. – Впервые в этом году в регионе на лед в рамках соревнований вышли ребята, которые переросли возрастную планку участия в них. По нашему предложению были сформированы команды допризывного возраста. За право участия в финале борьба шла не шуточная. И выезд в другую республику почти за две тысячи километров от дома был воспринят просто на «ура»!

– Участие в соревнованиях, тем более на выезде, всегда требуют больших затрат. Как решалась эта проблема?

– В этом случае были объединены силы управления физкультуры и спорта Администрации Смоленской области и муниципального образования «Сафоновский район». Оплачивались не только дорога, но ПЦР-тесты, без которых на соревнования никто не допускался. А я хочу поблагодарить родителей за то, что они поддерживают увлечение своих детей, приобретая для них форму и снаряжение. Надеюсь, что со временем и эта проблема будет постепенно решаться.

Ехали, чтобы победить? Конечно. Но в то же время реально оценивали свои возможности: команда еще недостаточно сыгранная; вязьмичи не имеют такой возможности, как сафоновцы, все тренировки проводить на льду, а не на асфальте; нет соревновательного опыта такого уровня.

– Я сразу сказал ребятам: будем стараться, но в то же время учиться. Учиться всему: коллективизму и дисциплине на выезде; корректности в общении с соперниками; поведению в раздевалках и в поезде. Знаю, что многие из них были и в Турции, и в Таиланде, но с каким восторгом, интересом они глазели в окна поезда на страну, которую мы пересекали по железной дороге, как принимали город Салават, знакомились с ребятами из других регионов… Думаю, наша поездка станет для них не просто эпизодом, а определенным жизненным этапом.

На финал приехали лучшие хоккеисты из Центральной России, Новосибирска, Омска, Тюмени, Томска, Златоуста, Кирова, Орла и других регионов. Победу одержала команда из городка Новокузнецка Кемеровской области, такого же небольшого и с шахтерской историей, как Сафоново. Наш «Статус» занял двенадцатую строчку таблицы. Но ни тренеры, ни сами ребята не считают это поражением. Они не разочаровались, наоборот, готовы к новым тренировкам, чтобы использовать те форматы, которые видели у своих соперников.

– Какие моменты соревнований для Вас стали наиболее значимыми, Сергей Викторович?

– Конечно, победа над командой из г. Орла. Для меня все ребята молодцы, каждый заслуживает хороших слов. И они со мной согласятся, что наш вратарь Денис Дударев, в ворота которого было сделано около 100 бросков, играл просто феерически. И когда он вынужден был сделать перерыв из-за травмы, его достойно заменил Максим Тимофеев. Общим праздником для нас были шайбы, которые забросили в ворота противников ребята из Вязьмы. Уверен: они получили мощную мотивацию для дальнейшего освоения хоккея. Вся команда поздравляла Гришу Чубарова с днем рождения так, что он признался: это был самый лучший день в жизни.



Тренер тревожился, как поведут себя ребята в дороге, в общении друг с другом. Теперь он уверен: команда состоялась. Поражения, как и победы, сплачивают.

– Состав команды, конечно, будет обновляться, – заключил он. – Но традиции спортивного товарищества, взаимовыручки, коллективизма уже заложены. «Статус» допризывного возраста – реальная сила сафоновского спорта.

Подготовила Татьяна Приходько