Космический сайт Марины Разиновой

На IT-Планете имеет теперь постоянную прописку студентка 4-го курса Сафоновского филиала СмолАПО Марина Разинова. В финальном этапе XIII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21» она представляла Смоленскую область. Всего в итоговом этапе было приглашено более 400 студентов и молодых дипломированных специалистов из 160 учебных заведений России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах. В этом году впервые олимпиада прошла в дистанционном режиме из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Марина Разинова выбрала направление веб-дизайна и в финале вошла в десятку сильнейших из более чем 20 претендентов на победу. В учебное заведение девочка поступила после окончания 9-го класса школы № 6 на специальность «Компьютерные системы и комплексы». В отборочном туре по направлению веб-дизайна, который выбрала Марина, было представлено 784 работы. Испытания выдержали 22, в том числе и разработанный сафоновской студенткой сайт на космическую тему. Финал проходил в режиме видеоконференции, прямая трансляция в режиме реального времени – на ютубе. К большому огорчению, именно на ее выступлении произошел сбой, и аудитория по ту сторону компьютерного экрана его не увидела. Но жюри имело возможность оценить презентацию и дизайн сайта. Сайт у Марины получился космический. И для того, чтобы сделать его интересным, красочным и запоминающимся, ей пришлось, как она говорит, включить фантазию. Для этого в первую очередь изучила созвездия, планеты, солнечную систему, подобрала иллюстративный материал. Марине очень помогли ее способности к рисованию и учеба в детской художественной школе: некоторые космические пейзажи были ее авторскими работами. – Я сама не ожидала, что успешно выдержу испытания отборочного тура и в финале войду в первую десятку, – поделилась она. – На победу я и не рассчитывала, потому что в первую очередь мне было интересно придумывать, разрабатывать и путешествовать по космосу. Во-вторых, проверила свои способности и оценила возможности. В-третьих, для того, чтобы двигаться дальше, нужно знать, над чем работать. Но все же было очень приятно, когда меня поздравляли с выходом в финал и успешным его завершением. Участие в Международной олимпиаде по информационным технологиям предоставило возможность сафоновской студентке значительно расширить представления по веб-дизайну, увидеть и узнать, с помощью каких интернет-технологий, инструментов могут разрабатываться сайты, оценить уровень других участников. – Не стоит ссылаться на то, что у соперников было больше опыта и учатся они в солидных вузах, – пришла к выводу Марина. – Нужно самой двигаться вперед, самосовершенствоваться и понимать, что нет предела в изучении веб-дизайна. Когда разрабатываешь сайт, нужно представлять себя на месте пользователя. Я, например, не учла очень важный момент: сайт должен быть адаптирован к просмотру не только на компьютерах, но и на других гаджетах – смартфонах, планшетах, ноутбуках. В этом учебном году Марина оканчивает последний курс Смоленской профессиональной академии. Пока предпочитает о будущих планах не говорить. Но можно не сомневаться, что уверенный и значительный шаг к профессионализму ею уже сделан.

Татьяна Приходько