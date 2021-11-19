Обязанность по уплате транспортного налога находится в зависимости от факта регистрации транспортного средства

Осенью 2020 года в Сафоновский районный суд Смоленской области с административным иском о взыскании транспортного налога и пени с Ф. обратилась Межрайонная ИФНС России №4 по Смоленской области (далее по тексту – Налоговая инспекция, инспекция). В обоснование иска инспекция указала, что Ф., являясь плательщиком транспортного налога, в установленные налоговым законодательством сроки, не выполнил обязанность по его уплате за 2018 год, в связи с чем просила взыскать недоимку по налогу и пени.

В ходе судебного разбирательства административный ответчик и его представитель не оспаривали, что в собственности Ф. в 2018 году находился автомобиль, в отношении которого исчислен транспортный налог. Однако, в связи с тем, что автомобиль был продан в начале сентября 2018 года, полагали, что должны уплатить транспортный налог за период владения автомобилем, то есть за 8 месяцев 2018 года.

Решением суда от 13 ноября 2020 года требования Налоговой инспекции были удовлетворены, и с ответчика в доход бюджета был взыскан транспортный налог и пени за его несвоевременную уплату.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Смоленского областного суда от 16 февраля 2021 года решение суда первой инстанции по существу оставлено без изменения, дополнительно с Ф. взыскана государственная пошлина, от уплаты которой был освобожден налоговый орган при обращении с иском в суд.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Ф. подал кассационную жалобу.

Судебная коллегия по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в своем определении отметила, что суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела нарушений норм материального и процессуального права не допустили, их выводы являются верными и мотивированными.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 362 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками — физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. При этом, Правительством Российской Федерации утверждены правила и порядок регистрации автомототранспортных средств, из содержания которых следует, что изменение данных о регистрации транспортного средства производится не только на основании заявления нового владельца, но и по заявлению бывшего владельца, при условии отсутствия подтверждения регистрации за новым владельцем.

Федеральный законодатель, устанавливая в главе 28 Налогового кодекса Российской Федерации транспортный налог, связал возникновение налогообложения с фактом регистрации транспортного средства налогоплательщика, то есть, уплата транспортного налога поставлена в зависимость и осуществляется именно по факту регистрации транспортного средства в регистрирующих органах.

В ходе рассмотрения дела, Ф. не привел доказательств, подтверждающих, что с момента продажи транспортного средства он был лишен возможности снять его с регистрационного учета, либо что им предпринимались к этому какие-либо меры.

Кассационная инстанция оставила судебные акты нижестоящих инстанций без изменения, а жалобу Ф. – без удовлетворения.

Пресс-служба Сафоновского районного суда

Смоленской области