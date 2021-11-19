Церковь возводят по благодати







Стены строящегося храма в честь архистратига Божия Михаила на улице Строителей растут на глазах сафоновцев.

Мастера как будто выплетают узоры из каменных кружев: в традициях русского церковного зодчества выложены строгие линии четверика; обозначен свод купола: его будет венчать христианский православный крест; бочковидной, а не двускатной крышей задуман переход от него к фасаду с главным входом, над которым установят колокол.

«Сафоновская правда» регулярно информирует читателей о возобновлении строительства новой церкви в центре города. В начале этого года в очередном материале на эту тему были сказаны добрые слова о тех, кто помогал со строительными материалами, расчищал успевшую зарасти бурьяном территорию, чтобы обозначить заложенный ранее фундамент под будущую церковь, вносили пожертвования. Сейчас список благотворителей можно продолжить, но ни они, ни благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин не стремятся к этому.



– Стройка народная, – определил благочинный, наблюдая за разгрузкой кирпича во дворе строящегося храма. – Денежные взносы делают скромные люди, предприниматели и бизнесмены. Люди готовы помогать на стройке: подносить раствор каменщикам, подавать им кирпич, выносить мусор. Когда помощь от души, бескорыстная, искренняя, – дело спорится. В этом я убеждаюсь каждый день, когда приезжаю на стройку. Значит, эта церковь нужна сафоновцам – будущим прихожанам.

– Расхожее мнение: ну вот еще один храм… Разве не хватает имеющихся?

– И я часто слышу об этом. Но если магазины, школы, детские сады, банкоматы могут находиться в шаговой доступности, то и церкви должны быть как можно ближе к человеку.

– В строительстве новой церкви были моменты длительного затишья. Что послужило поводом для возобновления стройки?

– На все воля Божия. Есть моменты, которые нам не по силам понять и осознать. Господь управляет, а архистратиг Божий Михаил посылает нам нужных людей в нужное время.

– Есть определенные законы церковного зодчества, но церкви друг на друга не похожи. В чем особенность этого храма?



– Архистратиг Божий Михаил – воин. И это отражается в архитектуре возводимого в его честь храма. Колокольня, четверик, красный цвет облицовочного кирпича придают храму воинственный внешний вид. Такого же цвета плащ у древнерусского воина, а наш архистратиг Божий Михаил – начальник небесных сил, борющихся со злобой и ненавистью. Надеюсь, что и прихожане возводимого храма будут получать его помощь в своей духовной жизни.



…В апреле этого года на стройку пришла бригада мастеров, имеющих опыт в возведении церквей. Прораб Сергей рассказал:

– С Божьей помощью наша бригада пришла на объект, когда здесь был уже был построен фундамент, – рассказывает он. – В настоящее время возводится четверик, выложены арки, на очереди монолитные узлы, затем перейдем на колокольню. В общем, работы еще много.

Бригаду на строительство в Сафонове храма в честь архистратига Божия Михаила благословил владыка, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий. Свой трудовой подвиг совершают здесь шесть человек: каменщики и подсобные рабочие. Они имеют опыт церковного строительства. С их помощью возведены церкви в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» в поселке Горном и Серафима Саровского под Вязьмой.



По их мнению, строительство храма нельзя сравнить с работой на гражданском объекте. Его строят по благодати.

Новая церковь будет высокой: около 25 метров или даже чуть больше. Ее золотой крест и колокольню будут видны издалека.

Говорят, что место, где строится или находится храм, оберегают ангелы. Они никогда не покидают его.

– Мы с благодарностью будем рады любой посильной помощи неравнодушных и добрых людей в благом деле строительства храма в честь архистратига Божия Михаила, – сказал в заключение благочинный Сафоновского церковного округа отец Сергий Чайкин. – Денежные пожертвования, строительные материалы, помощь на строительных площадках помогут нам завершить важный этап в работе до наступления холодов, чтобы в следующем году без промедления приступить к внутренним помещениям.

Татьяна Приходько

Фото автора

Желающие принять участие в возведении храма могут обратиться к ответственному за его строительство иерею Сергию Чайкину (8-960-583-36-39) или к Павлу (8-910-715-80-47). Расчетный счет 40703810004830000004 открыт для денежных взносов.

Важно знать о Михайлове дне:

21 ноября в России по традиции отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот церковный праздник принято было называть «Михайлов день».

Архангела Михаила считают покровителем рода человеческого. Архистратиг Михаил являлся пророкам, возглавлял воинство Господне, защищал людей от греха. Архистратиг Михаил считается главой воинства Господнего в борьбе со злыми силами, он первым восстал против люцифера. Итог этой битвы известен… Поэтому в народе Архистратиг почитается защитником верующих. Ему традиционно молились о защите от врагов; спасении от власти греха; борьбе с ересью; наставлении на путь истинный.