Смоленская область подготовит своих представителей на «Игры будущего-2023»

Смоленская область готовится направить своих представителей для участия в первом международном турнире по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего-2023». О старте заявочной компании по выбору города – организатора Игр сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В режиме ВКС в мероприятии приняли участие и представители Смоленской области.

«Инициатива о создании «Игр будущего» – очень амбициозная и своевременная. Здесь мы говорим не только о киберспорте, это скорее соревнования на стыке спорта, технологий, инноваций и образования. Именно поэтому вопрос подготовки к соревнованиям мы будем прорабатывать совместно с Департаментом цифрового развития, Департаментом по образованию и науке, Главным управлением по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. Подключим наших представителей IT-сферы. Я убежден, что Смоленской области будет, кого направить в сборную России для участия в Играх, у нас достаточно молодых и мастеровитых ребят, которые могли бы достойно представить регион. Время есть, будем готовиться», — сказал начальник Главного управления спорта Смоленской области Эдуард Заенчковский.

Первые Игры будущего пройдут в одном или нескольких городах России. Сбор заявок, инспекционные туры и общение с заинтересованными регионами пройдут до мая следующего года.

«Я рад объявить послом Игр команду Team Spirit, которая входит в топ мирового рейтинга киберспортсменов. Уверен, они внесут большой вклад в создание нового международного движения, представят свои предложения по его спортивному наполнению и созданию эффектных и зрелищных форматов состязаний», – отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Экосистема международного движения «Игры будущего» включает в себя не только турнир по инновационным технологичным видам спорта, но и фабрику контента и лабораторию, где будет осуществляться креативная работа в области информационных технологий, спорта, науки и образования. Турнир планируется проводить по 21 дисциплине. Сейчас организаторы взаимодействуют с киберспортсменами для разработки новых интересных форматов.