Почётный гражданин Смоленска Виталий Вовченко призвал ветеранов пройти вакцинацию от COVID-19

Президиум Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов, почётный гражданин города-героя Смоленска, генерал-майор в отставке, депутат Смоленской областной Думы VIII созыва Виталий Вовченко обратился к ветеранам с призывом вакцинироваться.

Он напомнил слова Президента РФ Путина В.В в послании Парламенту «Главное сегодня это сбережение народа».

— К сожалению, в жизни получается так, что отдельная категория людей не слышит эти слова, они не хотят слышать. Иначе чем объяснить, яростное сопротивление этих людей против вакцинации. Нас беспокоит, что среди нашей категории пожилых людей попали в число антипрививочников и сегодня мы их теряем. Об этом говорит статистика по Смоленской области.

У Вас имеются глаза и уши, у Вас огромный жизненный опыт, Вы слышите, и видите, что происходит, надвигается большая беда. От нас уходят наши товарищи, по причине того, что проявляют дикое упрямство, руководствуясь придуманными теориями, слухами и принципиально не хотят вакцинироваться. Думают, что это кончится само собой. На этот счет заявляем: «Это кончится тогда, когда все вакцинируются».

Другой альтернативы сегодня нет. Об этом говорит наш жизненный опыт. Мы победили оспу, холеру, чуму, птичий грипп и другие эпидемии, благодаря вакцинации.

Включайте мозги, вспоминайте историю Государства. Наши вирусологи были и остаются лучшими в мире. Сегодня они одни из первых в мире сделали вакцину от COVID, ее признал почти весь мир, — сказал Виталий Вовченко.

Он отметил, что все члены Президиума Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов вакцинировались и ревакцинировались и чувствуют себя превосходно.

— Дорогие ветераны! Мы обращаемся к Вам, будьте впереди движения за вакцинирование всего населения Смоленщины.

Только вакцинация является залогом сбережения нации, — сообщил Президиум.

Президиум Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов, почётный гражданин города-героя Смоленска, генерал-майор в отставке, депутат Смоленской областной Думы VIII созыва Виталий Вовченко обратился к ветеранам с призывом вакцинироваться.

Он напомнил слова Президента РФ Путина В.В в послании Парламенту «Главное сегодня это сбережение народа».

— К сожалению, в жизни получается так, что отдельная категория людей не слышит эти слова, они не хотят слышать. Иначе чем объяснить, яростное сопротивление этих людей против вакцинации. Нас беспокоит, что среди нашей категории пожилых людей попали в число антипрививочников и сегодня мы их теряем. Об этом говорит статистика по Смоленской области.

У Вас имеются глаза и уши, у Вас огромный жизненный опыт, Вы слышите, и видите, что происходит, надвигается большая беда. От нас уходят наши товарищи, по причине того, что проявляют дикое упрямство, руководствуясь придуманными теориями, слухами и принципиально не хотят вакцинироваться. Думают, что это кончится само собой. На этот счет заявляем: «Это кончится тогда, когда все вакцинируются».

Другой альтернативы сегодня нет. Об этом говорит наш жизненный опыт. Мы победили оспу, холеру, чуму, птичий грипп и другие эпидемии, благодаря вакцинации.

Включайте мозги, вспоминайте историю Государства. Наши вирусологи были и остаются лучшими в мире. Сегодня они одни из первых в мире сделали вакцину от COVID, ее признал почти весь мир, — сказал Виталий Вовченко.

Он отметил, что все члены Президиума Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов вакцинировались и ревакцинировались и чувствуют себя превосходно.

— Дорогие ветераны! Мы обращаемся к Вам, будьте впереди движения за вакцинирование всего населения Смоленщины.

Только вакцинация является залогом сбережения нации, — сообщил Президиум.