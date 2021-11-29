В Смоленской области продолжаются профориентационные мероприятия для участников проекта «Билет в будущее»

Профессиональные пробы, проходящие в этом году в онлайн-формате, продолжатся в регионе до 30 ноября включительно и охватят большой спектр профессиональных направлений и сфер.

Воспитатель детского сада, графический дизайнер, разработчик мобильных приложений, конструктор нейронных сетей, BIM-инженер-проектировщик, ландшафтный дизайнер, фронтенд-разработчик, лаборант химического анализа – эти и другие профессии школьники региона продолжают «примерять на себя» в рамках прохождения профессиональных проб проекта «Билет в будущее».

Своим мнением поделилась учитель МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» города Смоленска, педагог-навигатор проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее», Силютина Кристина Игоревна: «Для детей, одним из самых главных плюсов «Билет в будущее» стала возможность принять участие в профессиональных пробах. Многие подростки, после участия в мероприятиях, обращают внимание на то, что такой формат очень способствует осознанному выбору своего будущего пути. Возможность попробовать себя в профессии позволяет взвешенно и сознательно принять решение заниматься ли в будущем данной деятельностью или нет. Участники получили большое удовольствие от участия в практических мероприятиях, данный проект был очень интересный и познавательный! Большое спасибо!» На официальном сайте проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» любой желающий может ознакомиться с каталогом профессий.

Федеральный проект уже помог более 700 смоленским школьникам определиться с выбором профессии и получить свой «Билет» в будущее.

Напомним, что проект «Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».