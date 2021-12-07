Лучшие знатоки атомных городов

25-26 ноября День атомных городов в онлайн-режиме объединил 21 команду эрудитов из разных уголков страны. Десногорск представляла команда Смоленской АЭС «Три тысячных», которую усилил глава муниципалитета Андрей Шубин.

День атомных городов – одно из событий конкурса социальных проектов #РосатомВместе. Встречу открыл директор Департамента по взаимодействию с регионами Росатома Андрей Полосин, который пожелал командам успехов, а сильнейшим, умнейшим, самым творческим, знающим, сплоченным и дружным – победы!

«Это классное мероприятие позволило пусть и в дистанционном формате, но встретиться жителям всех наших атомных городов. Атмосфера царит прекрасная, позитивная, все участники воодушевлены, с горящим взглядом и желанием победить», – поделился впечатлениями глава Десногорска Андрей Шубин.

В «Атомной разминке» десногорцы состязались с нововоронежцами. Команды задавали вопросы друг другу. Минута – на обдумывание. В «Атомных знатоках» вопросы звучали от организаторов. Поединки проходили в несколько раундов, среди них: «Правда или ложь», где нужно было подтвердить или опровергнуть какое-либо утверждение, например, «Из Великобритании можно увидеть Африку», «В честь поэта Марины Цветаевой назван астероид». В музыкальном батле угадывали популярную группу и исполнителя, в конкурсе «За кулисами» – известную личность.

Конечно, большая часть вопросов посвящалась истории и развитию атомной промышленности. Поучаствовав в поединках, можно было почерпнуть много интересных фактов. Например, что до 2030 года Росатом планирует запустить новые энергоблоки в Мурманской, Костромской, Смоленской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Томской областях и республике Татарстан. Или о том, что самым большим парком АЭС располагает США, во Франции атомная энергетика в энергобалансе страны преобладает над всеми другими видами генерации. Оказывается, из 118 известных атомов в природе встречается всего 94, а соединения урана используются для изготовления желтой краски по керамике и фарфору. Ну и более житейские вещи: жевательная резинка в желудке человека переваривается в течение 7 лет, а банан обладает радиоактивностью, но чтобы облучиться, нужно съесть несколько тонн этого вкусного фрукта.

По словам игрока «Трех тысячных» Виктора Бунцева, в формате онлайн команда играла впервые, и, несмотря на отсутствие тренировок, смогла собраться и мобилизоваться.

«У нас слаженный, сбалансированный коллектив, каждый игрок обладает запасом определенных знаний, компетенций, что позволяет нам в режиме мозгового штурма достаточно быстро находить ответы», –

отметил Роман Петров. – Надеемся на хороший результат!»

Итоги турниров будут опубликованы в социальных сетях Информационного альянса «Атомные города», на официальном сайте #РосатомВместе и YouTube-канале конкурса.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС