Программу расселения аварийного жилья в Смоленской области могут завершить досрочно

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, идет с опережением графика. Об этом на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Предпосылки для досрочного завершения программы есть и в Смоленской области.

По информации регионального Департамента по строительству и ЖКХ, к концу текущего года около 500 смолян должны быть расселены из более чем 8 тыс. квадратных метров аварийного жилья. А в целом за все время действия программы (с 2019 по 2025 годы) из аварийных домов должны переселить 1 656 жителей региона.

Если данную программу в Смоленской области удастся завершить досрочно, то местные власти смогут приступить к расселению домов, которые получили статус аварийных уже после 1 января 2017 года. В регионе это — 143 многоквартирных дома, общая площадь которых составляет почти 53 тыс. квадратных метров.

В масштабах страны за последние три года, с 2019 по 2021 годы, новый дом вместо аварийного жилья обрели уже 245 тыс. россиян. Расселено свыше 4 млн «квадратов», что составляет 134% от запланированного объема. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что в этом году в России вполне может быть поставлен рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья: ожидается, что его объем составит примерно 86 млн квадратных метров.

Новую программу расселения аварийного жилья поддержал и глава государства Владимир Путин. Участниками новой программы смогут стать более 600 тыс. россиян, под расселение попадет более 11,5 млн аварийных «квадратов», а средства на ее реализацию уже заложены в бюджет грядущего 2022 года.

Отметим, что решение существующих проблем в жилищной сфере носит комплексный характер. Оно включает в себе не только расселение аварийного жилого фонда, но и обеспечение необходимым жильем представителей льготных категорий граждан, поддержка россиян, взявших ипотеку, а также представителей строительной сферы.