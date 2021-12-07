Сохраняйте спокойствие

Сегодня, 07 декабря, прошла серия анонимных сообщений об угрозах совершения акций террористической направленности в образовательных учреждениях Смоленской области и ряда иных субъектов Российской Федерации.

Региональными силовыми ведомствами организована проверка указанной информации и установление ее анонимных авторов.

В настоящее время осуществляется проверка угроз террористического и иного характера, оказывающих негативное влияние на деятельность выделенных организаций.

Убедительная просьба к гражданам: сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а так же вмешательства в действия правоохранительных органов.

Номера телефонов экстренных служб:

− 101 – пожарно-спасательная служба;

− 102 – полиция;

− 103 – скорая медицинская помощь.

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С уважением,

пресс-служба Губернатора Смоленской области