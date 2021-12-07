Сохраняйте спокойствие

Сегодня, 07 декабря, прошла серия анонимных сообщений об угрозах совершения акций террористической направленности в образовательных учреждениях Смоленской области и ряда иных субъектов Российской Федерации.
Региональными силовыми ведомствами организована проверка указанной информации и установление ее анонимных авторов.
В настоящее время осуществляется проверка угроз террористического и иного характера, оказывающих негативное влияние на деятельность выделенных организаций.
Убедительная просьба к гражданам: сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а так же вмешательства в действия правоохранительных органов.
Номера телефонов экстренных служб:
− 101 – пожарно-спасательная служба;
− 102 – полиция;
− 103 – скорая медицинская помощь.
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С уважением,
пресс-служба Губернатора Смоленской области
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