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Сохраняйте спокойствие

09.12.2021

Сегодня, 07 декабря, прошла серия анонимных сообщений об угрозах совершения акций террористической направленности в образовательных учреждениях Смоленской области и ряда иных субъектов Российской Федерации.

Региональными силовыми ведомствами организована проверка указанной информации и установление ее анонимных авторов.

В настоящее время осуществляется проверка угроз террористического и иного характера, оказывающих негативное влияние на деятельность выделенных организаций.

Убедительная просьба к гражданам: сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а так же вмешательства в действия правоохранительных органов.

Номера телефонов экстренных служб:

−     101 – пожарно-спасательная служба;

−     102 – полиция;

−     103 – скорая медицинская помощь.


С уважением,
пресс-служба Губернатора Смоленской области

Опубликовано в категории Важно знать

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