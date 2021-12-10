Социальные проекты районных СМИ

В Смоленске в рамках форума «Смоленская пресса-2021», организованного Смоленским региональным отделением Союза журналистов России, состоялся круглый стол на тему «Лучшие практики НКО в социальной сфере».

В ходе заседания круглого стола представители СМИ региона прошли мини-курс по обучению социальному проектированию.

Гостем заседания круглого стола стал директор Смоленского Центра права и социологии Алексей Пещаницкий. Он рассказал о деятельности некоммерческих организаций, о лучших практиках НКО и о том, как можно финансово поддерживать организацию благодаря участию в грантовых социально-значимых проектах и конкурсах, в том числе в проходящем в данный момент конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Представители средств массовой информации получили возможность проконсультироваться по вопросам, связанным с будущей реорганизацией, сменой правового статуса и возможностью участия в проектах фонда президентских грантов.

Отметим, что грант Президентского фонда культурных инициатив получил проект «Уникальная Смоленщина», представленный на конкурс коллективом СОГУП «Объединенная редакция». Журналисты предложили размещать на медиа-площадках QR-коды, перенаправляющие читателей на созданные в рамках проекта подкасты (звуковой или видеофайл, который распространяется через интернет). Благодаря этому можно будет узнать об истории и культуре смоленской земли, людях, прославивших наш регион.

Примечательно, что СОГУП «Объединенная редакция» стала первой смоленской организацией в сфере СМИ, чей проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Но в региональном отделении Союза журналистов уверены, что коллеги из других СМИ региона возьмут их опыт на вооружение и попробуют свои силы в реализации своего проекта в рамках поддержки Президентского фонда культурных инициатив.

Директор предприятия Елена Жирнова поделилась с коллегами из районных СМИ своим опытом участия в конкурсе грантов и ответила на вопросы.

Время на подачу заявок на участие в следующем этапе конкурса еще есть, и редакторы некоторых изданий уже выразили готовность выдвинуть свой проект на получение гранта.

Одной из тем обсуждения семинара стал вопрос реорганизации государственных предприятий (именно в такой организационно-правовой форме работают сегодня районные газеты) в некоммерческие организации. Переход, в соответствии с предписаниями действующего законодательства, должен произойти к 2025 году.

Руководитель Смоленского регионального отделения Союза журналистов России Марина Проскурнина поблагодарила всех за участие в форуме и в конкурсе «Мы меняем мир», объявленного для районных СМИ (прием заявок завершился 5 декабря). Этот конкурс проводится уже второй год. И в этом году, по словам Марины Проскурниной, поступило вдвое больше заявок. В конкурсе решили принять участие подавляющее число районных СМИ региона.

В рамках конкурса журналисты на страницах своих изданий рассказывали о неравнодушных и активных земляках, которые своими делами и поступками меняют жизнь окружающих. Конкурс проводится по шести номинациям, среди них: «Герои среди нас» (подвиг ради спасения жизни),

«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа) и специальная номинация за деятельность в области борьбы с коронавирусом.

Итоги конкурса планируется подвести до конца года. Все участники получат дипломы, авторы самых достойных работ будут награждены призами от Смоленского регионального отделения Союза журналистов России