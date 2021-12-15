Демография на фоне пандемии

18 декабря органы ЗАГСа Российской Федерации отпразднуют 104-ю годовщину со дня их образования.

Завершается 2021 год, и специалисты отдела ЗАГС готовы подвести итоги работы в уходящем году.

Итак, за 11 месяцев отделом записи актов гражданского состояния Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области зарегистрировано 1949 актов гражданского состояния, что на 203 акта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 288 актов о рождении, при этом 39 детей родились у одиноких матерей, из них четверо несовершеннолетние лица; в 40 случаях одновременно с государственной регистрацией рождения в отношении новорождённых было установлено отцовство; в полных семьях родилось 209 детей; в 11 случаях по вопросу регистрации рождения обратились иностранные граждане.

В отношении 81 ребёнка установлено отцовство, трое малышей обрели семью.

Каждому малышу любящие родители дали имя. Самыми популярными у девочек оказались такие имена: Варвара, Арина, Ксения, Анна, София (Софья), Екатерина, Василиса, Елизавета, а среди мальчиков – Иван, Алексей, Степан, Матвей, Никита, Максим, Александр, Савелий. Не обошлось без таких уже редких в наше время имён, как Светлана, Ольга, Марта, Любовь, Лидия, Елена, Татьяна, Фёдор, Владимир, Родион, Пётр, Георгий, Платон, Павел, Прохор. Но иногда родители выбирали и необычные имена: Дельфина, Устина, Мия, Анетта, Ксюша, Милита, Эрика, Даниэль.

Став взрослым, человек иногда конфликтует со своим именем, полученным при рождении. Семейное законодательство разрешает произвести перемену фамилии, имени и отчества при достижении гражданами 14-летнего возраста. Этим правом пока воспользовались 24 человека.

В уходящем году в брак вступили 183 пары, из них 23 пары с присутствием граждан следующих республик: Беларуси, Таджикистана, Армении, Украины, Казахстана, Узбекистана; для трёх невест был снижен брачный возраст; 18 браков было заключено с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Сафоновского района.

Однако 153 семейные пары приняли решение брак расторгнуть.

Несмотря на имеющие место ограничения, в связи с существующей эпидемиологической обстановкой, торжественные обряды бракосочетания проводились, но с минимальным количеством присутствующих гостей.

Иногда ограничения позволяли присутствовать на церемонии бракосочетания только лицам, вступающим в брак. Но и в таких условиях, предлагаемых пандемией, в праздник Петра и Февроньи – 8 июля – в отделе ЗАГС в торжественной обстановке вступили в брак две пары: Валько Тимофей Валерьевич и Шумилина Оксана Владимировна, а также Старовойтов Денис Петрович и Егорова Марина Евгеньевна. Поздравить молодожёнов пришли волонтёры и вручили символ праздника – ромашки, с добрыми пожеланиями счастливой семейной жизни. А потом, на площадке городского Дворца культуры новобрачные танцевали свадебный вальс.

Всего в торжественной обстановке вступили в брак 63 пары.

По желанию родственников супружеской пары Шляпниковых Нины Федоровны и Юрия Петровича, в связи с 55-летним юбилеем их семейной жизни, был подготовлен и вручен поздравительный адрес от имени Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Александра Ивановича Лапикова. Изумрудную свадьбу юбиляры отметили в кругу семьи.

В полномочия органов ЗАГС входит и фиксирование печальных событий в жизни людей – это регистрация смерти. В нашем отделе с начала года уже зарегистрировано 1060 актов о смерти, что в 3,7 раза превышает рождаемость.

Но 2021 год ещё продолжается, и конечные результаты работы отдела ЗАГС будут известны только 30 декабря, а далее будет произведён анализ с предыдущими периодами. Поэтому будем надеяться на лучшее.

В преддверии Нового года и Рождества поздравляем жителей города Сафоново и Сафоновского района с приближающимися праздниками и желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Любовь МАСАЙЛО