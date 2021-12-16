Вручены паспорта

Открывая церемонию торжественного вручения главного документа в жизни каждого россиянина – паспорта гражданина Российской Федерации – начальник отдела по делам молодежи Елена Илясова отметила, что она проходит в рамках Всероссийской акции Российского Союза Молодежи «Мы – граждане России!».

Со словами приветствий к участникам церемонии обратились Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков, председатель Совета депутатов Сафоновского районного Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Захарова, начальник межрайонного отдела УФМС России по Смоленской области в городе Сафоново Екатерина Некрасова.

В торжественной обстановке первые в своей жизни паспорта получили Софья Линкова, Владислава Журавлева, Ангелина Анискина, Тимофей Масленкин.

В этот же день Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков и

председатель Совета депутатов Сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова поздравили командира Сафоновской народной дружины Ольгу Марусину, занявшую второе место в областном конкурсе «Лучший народный дружинник».

Эта общественная организация, созданная в нашем городе в 2015 году и насчитывающая 30 дружинников, не раз становилась победителем среди дружин муниципальных образований Смоленской области.

Текст и фото Татьяны Гляшовой.