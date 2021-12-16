Госдума рассмотрит сегодня, 15 декабря, во втором чтении поправки в Градостроительный кодекс

Поправки предполагают важные изменения, касающиеся требований к специалистам по инженерным изысканиям, по архитектурно-строительному проектированию и по строительству.

«Ситуация с подготовкой проектно-сметной документации, особенно, когда речь идет о государственных и муниципальных контрактах, часто выглядит удручающей. Из-за некорректных, а часто попросту нереализуемых проектов, которые выдают исполнители, срывается реализация всего объекта. Депутаты «Единой России» неоднократно обращали на это внимание в ходе мониторинга за реализацией национальных проектов в регионах. Это недопустимо, поскольку речь идет о социальных объектах и объектах инфраструктуры», — уверен депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов.

Первое, что предусмотрено поправками – на федеральном уровне устанавливаются профессиональные стандарты для специалистов, все они должны быть участниками национального реестра соответствующих специалистов. После вступления в силу закона, проектировщики должны будут каждые пять лет проходить процедуру независимой оценки квалификации. Одно из требований к указанным специалистам — отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

«В целом ситуация с проектной документацией требует серьезных нормативных изменений: должна быть ответственность за некачественный или нереализуемый на местности проект. Потому что в этом случае бюджет несет дополнительные затраты на доработку ПСД», — добавил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Так, в Смоленской области в этом году не смогли завершить строительство моста в Вязьме из-за ошибок в проектной документации, проект направлен на доработку. И это не единичный пример для региона.

В Рудне, несмотря на привлеченное Сергеем Неверовым адресное федеральное финансирование, из-за ошибок в проекте не удалось выполнить работы по строительству инженерной инфраструктуры для ФОКа, в настоящее время замечания устранены и проект находится в госэкспертизе, но ситуация привела к срыву сроков и необходимости привлечения дополнительных финансов.