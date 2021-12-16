Модернизация первичного звена здравоохранения. Как изменится качество медпомощи на Смоленщине?

Программу запустили в 2021 году по поручению Президента

Перезагрузка первичного звена здравоохранения – глобальный план на пять лет. На реализацию выделили 500 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Что это значит для Смоленской области:

Обновление районных больниц, взрослых и детских участковых поликлиник – не только ремонт зданий, но и замена устаревшего оборудования, расширение парка автомобилей.

Как отмечалось ранее, медпомощь станет в разы доступнее для смолян, а также улучшится качество диагностики, что позволит своевременно направлять пациентов в областные медучреждения для дальнейшего обследования и лечения.

Итоги первого года реализации программы подвели на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Владимир Путин поставил Правительству новую задачу — обеспечить индексацию средств, чтобы модернизация прошла в срок и без привлечения впоследствии дополнительного финансирования.

Также Президент назвал тему здравоохранения одной из приоритетных для регионов.

Отметим, в Смоленской области госпрограмма по развитию этого направления предусматривает около 10 миллиардов рублей. Как сообщила председатель комитета по социальной политике регпарламента Ольга Васильева («Единая Россия»), планируется закупка нового медицинского оборудования, получение лекарственных препаратов, а также строительство онкологического центра.

Напомним, народная программа «Единой России» ставит задачу по обеспечению 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения, а также разработке и реализации нового стандарта первичной медпомощи, в центре которого — пациент. Реализацией «медицинского блока» программы занимается комиссия партии по здравоохранению, которую по поручению, Президента возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.