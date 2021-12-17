Депутат в своём округе

Во вторник, 14 декабря, депутат Смоленской областной Думы, член фракции политической партии «Единая Россия» Александр Станьков побывал в Сафоновском районе, проинспектировав качество ремонтных работ в бюджетных учреждениях Барановского, Прудковского и Издешковского сельских поселений. Для проведения ремонта были привлечены внебюджетные средства.

Вместе с Главой МО «Сафоновский район» Александром Лапиковым Александр Станьков посетил Барановскую среднюю школу, которая является одной из крупных в нашем районе. Здесь учатся 126 детей, из них более полусотни – воспитанники Сафоновского детского дома-школы.

Вместе с директором школы Артемом Скакуновым гости заглянули в спортивный зал, прошли по классам и коридорам, где установлены 14 новых оконных блоков. Невозможно было не заметить и спортивную площадку у Барановской средней, построенную по программе «Спорт на селе». В то же время Артем Юрьевич обратил внимание на необходимость комплексного ремонта здания, включая обновление фундамента, фасада, кровли, поскольку оно построено давно, в 1968 году; его содержание требует немалых затрат.

«Безусловно, все проблемы не решить в одночасье, – отметил парламентарий. – Это перспективное образовательное учреждение, ведь в нем обучаются дети, живущие не только в Баранове, но и в районном центре, а также в соседних деревнях: Клинка, Мишенино, Шавеево. Необходим ремонт спортивного зала, напольного покрытия. Планирую помогать школе и дальше».

Во время рабочей поездки в избирательный округ Александр Станьков вместе с Главой Сафоновского района Александром Лапиковым посетили и Прудковский сельский дом культуры, на ремонт которого было направлено более пятисот тысяч рублей.

Директор СДК Галина Ковалева обратилась к Александру Станькову с благодарностью: «Огромное спасибо за помощь. Вы – человек, который сдерживает обещания. У нас была старая сцена с рассохшимся деревянным полом; в образовавшихся щелях у танцоров частенько застревали каблуки. Теперь проблема решена. Поверхность сцены выровнена, застлана сценическим линолеумом. Заменена также электропроводка, повешены новые светильники, покрашены полы в зрительном зале».





Участники художественной самодеятельности уже репетируют новогоднее представление «Колобка не видали?». Готовятся к концерту и танцевальные, вокальные коллективы. Один из номеров праздничной программы, танец коллектива «Сюрприз», гости увидели воочию. Александр Станьков, покидая Прудковский СДК, сказал на прощание: «Деньги потрачены по назначению. Молодцы, так держать! Приятно, что жители Прудков соберутся в своем Доме культуры на Новый год и порадуются произошедшим переменам».

Последним пунктом поездки стал детский сад «Ягодка» в селе Издешково. Первый год заведующей в нем работает молодой специалист Екатерина Тимофеева. Летом она побывала в Сафонове на депутатском приеме у Александра Станькова, попросила о помощи.

Благодаря привлеченным средствам удалось заменить часть старых оконных блоков в двухэтажном здании, обновить игровые комнаты. При содействии комитета по образованию была отремонтирована крыша, что также важно для маленьких воспитанников и сотрудников учреждения.

«Раньше малышам в садике было холодно, особенно осенью и зимой, так как старые окна продувались всеми ветрами, – рассказала представительница родительского комитета Наталья Ладина. – Сейчас стало теплее и уютнее. Хочется поблагодарить Александра Ивановича за заботу, проявленную о детях. Мы, жители Издешкова, давно его знаем как чуткого, отзывчивого человека».

На данный момент в детском саду созданы две возрастные группы, где воспитываются 33 ребенка. Планируется, что к Новому году число детей увеличится до 39. Всем малышам Александр Станьков пообещал привезти подарки к празднику. Причем, сладкие наборы получат и ученики Барановской, Прудковской, а также других школ района.

Подводя итог рабочей поездки, парламентарий отметил, что образование и культура – те сферы, которым обязательно нужно помогать. Важно заботиться о будущем, создавая уже сегодня комфортные условия для детей – дошкольников и школьников. Приходя в Дома культуры (их также важно поддерживать в хорошем состоянии), сельские жители смогут увидеть выступления талантливых земляков, отдохнуть, пообщаться между собой.

Немаловажно, что проблемы села решают совместно депутаты областной Думы и руководство Сафоновского района. Благодаря их оперативной помощи происходят перемены, которых ждут люди.

Татьяна ГЛЯШОВА.