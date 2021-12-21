Безопасность детей в новогодние праздники

В праздничные дни рядом с детьми нет педагогов – весь контроль осуществляют только родители. Поэтому, именно законные представители должны уделить особое внимание детской дорожной безопасности!

В первую очередь при перевозке детей в автомобиле необходимо правильно выбирать скоростной режим с учётом дорожных и погодных условий, не выезжать на полосу встречного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать опасных манёвров, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В обязательном порядке пользоваться детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности.

Во-вторых, необходимо уберечь ребёнка от наиболее часто встречающихся опасных ситуаций на зимней дороге. Дети в возрасте до 7 лет должны находиться на улицах, дорогах и во дворах только в присутствии взрослого. На одежде детей должны обязательно присутствовать световозвращающие элементы. Родителям нужно ежедневно напоминать детям об опасности игр вблизи проезжей части и соблюдении правил безопасного перехода через дорогу. Своим поведением и действиями именно родители формируют у детей привычки безопасного поведения на проезжей части, в том числе и культуру дорожного поведения.

В целях проведения предупредительно — профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению ДТП с участием несовершеннолетних и обеспечению их безопасности в период зимних каникул с 20 по 24 декабря 2021 года на территории района и области будет проводиться оперативно — профилактическое мероприятие «Новогодние каникулы»

Желаем Вам счастливых и безопасных Новогодних каникул!