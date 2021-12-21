В ближайшие два года на модернизацию направят более 200 млн рублей





Выделение субсидий сегодня, 20 декабря, одобрила Комиссия Федерального Собрания России по распределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, депутата от Смоленской области Сергей Неверов. В следующем году на капремонт школ в Смоленской области направят более 133 млн рублей, в 2023 году – более 73 млн рублей. Современнее и комфортнее для ребят и педагогов уже в 2022 году станет и школа №1 в Сафонове.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. Помимо ремонта зданий речь идет и об обеспечении новым оборудованием.