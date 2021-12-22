В рядах юных пожарных — пополнение!





В Дружину юных пожарных торжественно вступили первоклашки из МБОУ «Начальная школа-детский сад»



Состоялось торжественное посвящение в Дружину юных пожарных учеников 1-го класса МБОУ «Начальная школа-детский сад». Ребята с классным руководителем Шаховой Ольгой Владимировной тщательно готовились к этому событию. Ведь у ДЮПа должна быть своя песня, свой девиз, свой флаг – так собирается настоящая сплочённая команда!

Для начала Ольга Владимировна представила юных пожарных, зачитав о каждом несколько стихотворных строк, которые красочно и весело описали основные черты характера ребят.



Ведущие, классный руководитель Шахова Ольга Владимировна и инструктор ВДПО Казакова Ольга Анатольевна, всячески проверяли, готовы ли первоклашки стать юными пожарными. Но такую ответственную команду непросто запутать! Все загадки ребята разгадали, на хитрости не попались, правила пожарной безопасности знают и соблюдают.

Между конкурсами ребята рассказали стихотворение о настоящем пожарном «Витин папа». А затем посоревновались, кто же самый ловкий – кто быстрее наденет пожарную форму. Победила Пузач Дарья с результатом 12 секунд!



Инструктор рассказала ученикам, что пожарным надо успеть одеться, получить от диспетчера информацию о характере вызова и выехать на тушение в течение всего 1 минуты! И они успевают, представьте себе. Это ловкие, выносливые профессионалы своего дела, ведь пожарные ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и сдают многочисленные нормативы.

Затем поиграли в весёлую игру «Можно-нельзя», где победила дружба. А после ребята пропели зажигательные частушки о пожарной безопасности.



С напутственным словом выступила директор школы-детского сада Афанасьева Вера Анатольевна, которая поздравила ребят с вступлением в ряды Дружины юных пожарных, а инструктор Сафоновского МО ВДПО торжественно вручила первоклашкам символику ДЮП и подарки. Теперь это уже не просто 1-й класс, а команда – Дружина юных пожарных «Талантошка»!



Ребята будут вести различную противопожарную деятельность: участвовать в мероприятиях и акциях пожарной тематики, проводить разъяснительную работу среди воспитанников детского сада и населения города, участвовать в тематических экскурсиях, поездках и походах.



Финальным аккордом стала песня, гимн дружины, в исполнении юных ДЮПовцев «Пожарная команда».