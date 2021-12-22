Ребёнок — главный пассажир

Водитель никогда не должен нарушать Правила дорожного движения, а перевозя ребенка должен быть еще более внимательным и осторожным. Ведь ребенок, который садится в машину, даже не задумывается о том, что с ним может что-то случится, ведь его везут ВЗРОСЛЫЕ. Применение ремней безопасности водителем и пассажирами, использование детских удерживающих устройств должно являться необходимым условием при эксплуатации транспортных средств. Почему? Первое: этого требуют Правила дорожного движения! Второе: это обеспечение безопасности и водителя, и лиц, за жизнь которых он отвечает, перевозя их в машине!

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с взводом № 2 ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Смоленской области и ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» на 310 км автодороги Москва-Минск провели акцию «Ребенок – главный пассажир!», основной целью которой являлось напоминание водителям, что детское автокресло — одно из самых надежных средств пассивной защиты при перевозке ребенка в салоне автомобиля.

Чтобы акция получилась яркой и привлекла к себе внимание как можно большего числа автолюбителей, сотрудники Госавтоинспекции установили на крыше автомобиля детские кресла, посадили в них кукол и разместили тематический плакат.

В течение 1,5 часов дорожные полицейские привлекали внимание всех участников дорожного движения к проблемам перевозки детей в транспортных средствах. Проводили беседы, разъясняли нормы Правил и вручали тематические листовки.

Госавтоинспекция надеется, что данная акция не оставила равнодушными участников дорожного движения и поездки «главных пассажиров» всегда будут безопасными!