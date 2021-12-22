Смоляне в числе финалистов Всероссийского конкурса «Лидеры России»

В Москве начались заключительные окружные финалы треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В числе финалистов из Центрального федерального округа 2 представителя Смоленской области Аркадий Бессонов и Гаррий Морозов.

Напомним, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина, ключевые цели которой: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, эти окружные финалы – самые масштабные по количеству участников. Так, из 23 тыс. зарегистрированных конкурсантов от Центрального федерального округа в финал вышли 258 человек в треке «Бизнес и промышленность» и 253 участника в треке «Государственное управление». Это представители 17 регионов округа, а также гражданин Белоруссии.

Финалисты успешно прошли дистанционные этапы, а также очное контрольное тестирование. Кроме этого, им предстоит серьезная борьба за выход в суперфинал – оценочные испытания, управленческие задачи и кейсы.

Помимо оценочных мероприятий в программе запланированы мастер-классы, лекции, встречи с наставниками и победителями прошлых лет, а также коммуникационная сессия, на которой участники обсудят реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса.