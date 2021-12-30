Ненадлежащее (несвоевременное) оказание медицинской помощи является основанием для компенсации морального вреда

Сафоновским районным судом Смоленской области рассмотрено дело по иску родственников умершего жителя Сафоново к филиалу №4 ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Минобороны России и ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» о взыскании компенсации морального вреда в сумме 2 000 000 рублей, в связи с ненадлежащим оказанием медицинских услуг и постановки неправильного диагноза, повлекших преждевременную смерть.

В ходе судебного разбирательства судом, путем исследования медицинских экспертиз и заключений, материалов проверок, установлено, что в период с весны 2018 года по весну 2019 года В., являясь военным пенсионером, проходил длительное амбулаторное и стационарное лечение. Осенью 2019 года В. умер от смертельного заболевания (рака), которое было диагностировано слишком поздно. Прямой причинно-следственной связи между недостатками оказания медицинской помощи и смертью В. не установлено, поскольку у В. имелись и иные заболевания.

Однако, суд пришел к выводу о том, что при прохождении В. в течение длительного периода времени как амбулаторного, так и стационарного лечения в Военном госпитале, именно данным лечебным учреждением были допущены дефекты (недостатки) оказания медицинской помощи, выразившиеся в несвоевременной диагностике имевшегося онкологического заболевания и, как следствие, отсутствие своевременно начатого адекватного лечения, которое могло способствовать замедлению темпа развития болезни и возможному продлению жизни.

Указанные обстоятельства явились основанием для частичного удовлетворения требований истцов о компенсации морального вреда, поскольку ненадлежащее (несвоевременное) оказание медицинской помощи, в том числе по причине таких дефектов ее оказания как несвоевременная диагностика заболевания и непроведение пациенту всех необходимых лечебных мероприятий, направленных на устранение патологического состояния здоровья, причиняет страдания, то есть причиняет вред, как самому пациенту, так и его родственникам.

Учитывая установленные обстоятельства по делу, руководствуясь положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статей 151 и главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, оценивая степень вины нарушителя и степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лиц, которым причинен вред, суд определил размер компенсации морального вреда – 170 000 рублей, подлежащего взысканию с ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Минобороны России. В удовлетворении требований к ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» отказано.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Пресс-служба Сафоновского районного суда

Смоленской области