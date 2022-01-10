Снежный коллапс

Январские метели доставляют немало неудобств жителям центральной России. Обильные снегопады не обошли стороной и Сафоновский район. Начало рабочей недели было отмечено метелью, которая продолжалась на протяжении нескольких часов.

По словам начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление коммунального хозяйства» Алексея Бондарева, на расчистке дорог в Сафонове была задействована вся имеющаяся техника, включая две комбинированные дорожные машины, грейдер, два трактора МТЗ-82, экскаватор, мини-погрузчик. Справиться со снежными заносами удавалось не всегда, с учетом «желтого» уровня погодной опасности и ограниченными возможностями техники и людских ресурсов.

Работники УКХ прежде всего берутся за расчистку основных дорог, по которым проложены маршруты общественного транспорта. Заездные карманы у школ, детских садов, больниц, площадки на автобусных остановках также приводят в порядок после метелей.

В течение долгих январских выходных коллективу ДРСУ Сафоновского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» удалось отдохнуть лишь три дня из десяти, объявленных нерабочими: 2, 8 и 9 января. В остальные дни на расчистке дорог Сафоновского района было задействовано 12 единиц имеющейся техники.

Главный инженер ДРСУ Дмитрий Поляков отмечает, что в период обильных снегопадов основные силы сосредоточены на дорогах первой и второй групп. Скажем, объездную дорогу в обход Сафонова при большом количестве выпадающих осадков приходится расчищать два раза за сутки. Для борьбы со стихией не хватает ни техники, ни людских ресурсов. Жители деревень порой жалуются на непроезжее состояние дорог.

Горячая пора наступила и у дворников, которым некогда выпускать лопаты из рук.

Уже со вторника, по прогнозам синоптиков, обильные снегопады прекратятся; их сменят осадки, не превышающие среднюю норму. Значит, у дорожников будет возможность расчистить сугробы и снежные заносы, образовавшиеся на дорогах в период стихии.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.