Новая точка отсчета



Пушкинская школа полным составом, с оборудованием и прочей материально-технической базой переехала в здание местного детского сада

В конце 2018 года современное здание детского сада, построенное в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области на 2014 – 2020 годы» и рассчитанное на 50 мест, было сдано в эксплуатацию, а весной следующего года прошло его заселение.

Двухэтажный детский сад поражал всех, кто переступал его порог даже в период строительства. Просторные помещения, широкие лестницы, пищеблок, прачечная, большая дворовая территория с верандами и спортивной площадкой… Иные городские учреждения дошкольного образования могли позавидовать такому великолепию. Но, к сожалению, на численности детского населения в деревне негативно сказались последствия демографического кризиса и более десяти человек его никогда не посещали.

Председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова и директор Пушкинской школы Валентина Левина обсуждают результаты переезда



В здании детского сада оказалось так много свободного места, что в нем могла разместиться вся Пушкинская школа, требовавшая больших капиталовложений для проведения ремонта. Много времени ушло на решение межведомственных проблем, к вопросу подключилась исполнительная власть. Представительная тоже не осталась в стороне в лице председателя Сафоновского районного Совета Анны Николаевны Захаровой и депутатов по избирательному округу № 2.

В итоге бюрократические препоны и юридические тонкости получили положительное разрешение. И сейчас стоит побывать хотя бы раз в новой Пушкинской школе, история которой перевалила за сотню лет, чтобы понять: игра стоила свеч. От райсовета это сделали председатель Анна Николаевна Захарова и корреспондент газеты (тоже депутат).

Новоселы расставили мебель, повесили классные доски, полили цветы и поняли: здесь хорошо. Чувство новизны дало такой мощный толчок для энтузиазма и оптимизма, что глаза у всех загорелись и идеи посыпались как из рога изобилия.

Валентина Викторовна, открывая перед нами двери кабинетов и представляя преподавателей и учеников, поделилась: «Теперь мы благодарим всех, кто участвовал в решении вопроса о переводе школы в это здание. Дело даже не в том, что над нами теперь не каплет. В новой школе и работается по-новому.

В кабинете русского языка девятиклассник Максим Титенков пишет изложение.

Учитель Наталья Анатольевна Кузьмина преподает в Пушкинской школе 37 лет.





Кроме того, ее детище – школьный музей. В нем есть уникальные экспонаты, которые сохраняют для потомков особенности русской национальной культуры и артефакты войны.



В школьном музее оформлен уголок деревенского дома с интерьером 60-х годов прошлого столетия.

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Музейные экспонаты возвращают нас в далекое прошлое: в старину белье не гладили, а катали. Чугунное ядро с виду маленькое, но тяжелое. Артефакт Отечественной войны 1812 года – предмет гордости заведующей школьным музеем.

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В кабинете Антонины Ивановны Савичевой, преподавателя технологии, – выставки многочисленных детских поделок.

Идею патриотической зоны, обустроенной у дороги напротив дома, ей подали ученики. И теперь это место считается местной достопримечательностью.

Детский сад не утратил своих позиций. У малышей (по списку – восемь человек, мы познакомились с двумя) – свой повар, адаптированное к возрасту меню, воспитатели.

Светлана Викторовна Сычева готовит обед для воспитанников детского сада

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В школьной столовой бесплатный горячий завтрак получают ученики начальной школы и дети из малообеспеченных семей



С детсадовцами Сашей Наумовым и Русланом Косаревым познакомились на прогулке.

В здании детского сада для них есть игровая комната и уютная спальня. А повар Светлана Викторовна Сычева уже приготовила для них обед.

Пушкинская девятилетняя школа – малокомплектная. В 1-м, 3-м, 4-м, 5-м, 8-м, 9-м классах в настоящий момент – девять человек.

– Пятеро наших потенциальных учащихся учатся в городских школах, – объяснила Валентина Викторовна. – Мы же делаем все возможное, чтобы сохранить свою. Учителя у нас опытные и высококвалифицированные. Четверо – пушкинцы: кроме меня, Тамара Анатольевна Ананченкова, Наталья Анатольевна Кузьмина и Антонина Ивановна Савичева. Приезжают из Сафонова Маргарита Владимировна Лебедева, Елена Витальевна Мингалиева, Ольга Владимировна Бурыкина. Спасибо им за это.

История Пушкинской школы насчитывает более 100 лет. Нельзя допустить, чтобы она закончилась.

Татьяна Приходько

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