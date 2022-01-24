Знай наших!



Сафоновская школьница Анастасия Усова на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по лёгкой атлетике в помещении, который проходил 19 – 21 января, среди девушек до 18 лет в беге на 3000 метров завоевала второе место. Ее результат – четвертый по России.



Анастасия занимается в лыжной секции ФСК «Сафоново» у тренера Владимира Федоровича Кузьмича, показывает хорошие результаты как на лыжне, так и на легкоатлетической дорожке.

В конце декабря прошлого года сафоновские легкоатлеты на чемпионате Смоленской области впервые в спортивной истории Сафоновского района заняли первое командное место, а Анастасия Усова стала абсолютной чемпионкой региона. Это дало ей право вместе с кандидатом в мастера спорта Еленой Милашкиной в составе сборной области представлять Смоленщину на уровне ЦФО. А призовое место на чемпионате – путевку на чемпионат Росси по легкой атлетике.

Это достойный вклад в копилку достижений Смоленской области и Сафоновского района.

Поздравляем с победой Анастасию, коллектив школы № 6, где она учится, тренера Владимира Федоровича Кузьмича!

Гордимся! Так держать!