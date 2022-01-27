Внучка партизан-подпольщиков побывала в Сафонове

На родине дедушки, бывшего секретаря Сафоновского подпольного райкома КПСС Ивана Кузьмича Антошина, недавно побывала его внучка Елена. В Сафоново ее привело желание найти родственников, побывать на могилах дедушки и бабушки, Марии Ивановны Поляковой, в прошлом партизанки-подпольщицы.

Экскурсию по городу для нее провели председатель Сафоновской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Иванов, организатор поискового движения Александр Шалаев. Елену Антошину в день приезда в наш город ожидала встреча с журналистами редакции газеты «Сафоновская правда», во время которой она узнала о творческом сотрудничестве Ивана Кузьмича с районной газетой, опубликовавшей его воспоминания о партизанском движении «За землю родную». В Сафоновском историко-краеведческом музее Елена Александровна интересовалась документальными материалами, изучала семейный архив. В завершении встречи она написала слова благодарности в книге отзывов за теплый прием.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: Ирина Крылова, Елена Антошина, Алла Билык, Владимир Иванов, Александр Шалаев в Сафоновском историко-краеведческом музее.

Фото автора.