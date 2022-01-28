За нарушение контракта, заключенного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подрядчик привлечен к административной ответственности

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Смоленской области осуществляется реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках реализации вышеназванного национального проекта между СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядной организацией в начале июня 2021 года был заключен контракт стоимостью более 300 миллионов рублей на выполнение в срок до 1 ноября 2021 года работ по ремонту автомобильных дорог в Сафоновском и Холм-Жирковском районах Смоленской области.

Между тем, по состоянию на 2 ноября 2021 года обязательства подрядной организацией в полном объеме не исполнены, а стоимость невыполненных работ составила более 141 миллиона рублей.

Положениями части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, в виде наложения административного штрафа на юридических лиц – от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела мировым судьей было установлено, что нарушение срока выполнения организацией своих обязательств по контракту привело к недостижению цели, на которую было предусмотрено выделение бюджетных денежных средств, невозможности своевременной реализации региональной программы «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чем причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, связанный с безопасностью дорожного движения на автомобильных дорогах, профилактикой риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, профилактикой детского травматизма, снижением смертности при дорожно-транспортных происшествиях.

Мировой судья, с учетом собранных и исследованных по делу доказательств, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, постановлением от 14 января 2022 года привлек юридическое лицо к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 141 324 666 рублей 25 копеек (стоимость неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом).

Указанное постановление обжаловано и не вступило в законную силу.

Ответственный

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