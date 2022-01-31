В Смоленске создают пространство коллективной работы в формате «Точка кипения»

Площадку в ходе рабочей поездки по городу посетил губернатор Алексей Островский.

Пространство коллективной работы в формате «Точка кипения» создается в рамках сотрудничества между администрацией региона и Агентством стратегических инициатив.

«Точка кипения» — это открытая площадка, где представители бизнеса, науки, образования, волонтерского движения, общественных организаций и профессиональных сообществ имеют возможность обсудить наилучшие варианты развития своей сферы, социальных проектов и региональных стратегических инициатив.

Финансирование происходит исключительно за счет внебюджетных источников, в частности, при активной поддержке компании «Эггер Древпродукт Гагарин» и других компаний-инвесторов, реализующих проекты в регионе.

В Смоленске «Точка кипения» создается на базе библиотеки Смоленского государственного университета, ее общая площадь составит более 600 кв.м. В основном помещении запланировано место для коворкинга, зоны для проведения мероприятий в формате конференций и переговоров, тренингов, стратегических сессий, открытые для представителей городских сообществ и всех, кому интересно прийти, пообщаться, провести какое-либо мероприятие.

В настоящее время на базе пространства уже работает Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР», где школьники, студенты и предприниматели имеют доступ к современному высокотехнологичному оборудованию. Условия и оборудование в Центре позволяют проводить технические разработки, делать макеты и прототипы.

Также в этой локации расположена учебная производственная площадка «Фабрика процессов», работу которой в рамках национального проекта «Производительность труда» курирует Региональный центр компетенций. Здесь участники получают опыт применения инструментов бережливого производства в реальном производственном процессе и изучают влияние изменений на операционные показатели деятельности производства.

— На средства из федерального бюджета для работы «Фабрики процессов» закуплено оборудование и организован процесс обучения предприятий. На сегодняшний день обучение прошли 2 группы, это 21 человек из 6 предприятий. С этого года здесь раз в месяц будет проводиться курс для сотрудников компаний, руководители которых работают над модернизацией предприятий в рамках национального проекта «Производительность труда», — сообщил начальник регионального департамента промышленности и торговли Игорь Соколов.

Также он рассказал, что в первую очередь в ходе обучения предприятие выявляет, на каких этапах производства оно может снизить затраты, оптимизировать процессы. Эксперты показывают, как можно обойти так называемые «узкие места». Обучение проводят бизнес-тренеры Регионального центра компетенций. Уже есть примеры позитивного опыта прошедших программу предприятий.

В ходе рабочего визита губернатор осмотрел площадку для работы представителей IT-сферы, где у студентов есть возможность оттачивать полученные в вузе навыки совместно с уже опытными IT-специалистами.

— Этот блок будущей «Точки кипения» по сути призван выполнять ту важную функцию, о которой мы не раз говорили — замыкать цепочку обучающихся или практически уже выпускников с потенциальными работодателями. Какая работа проводится в этом направлении? – спросил глава региона у ректора СмолГУ.

Михаил Артеменков ответил, что в настоящее время уже запущен пилотный проект для объединения представителей IT-сферы. Здесь, в одной из локаций «Точки кипения» разместился якорный резидент, Инновационный центр «Станкосервис», для последующего создания IT-хаба, своеобразной точки притяжения для IT-специалистов. Важную роль в этом сообществе будут играть студенты, которые непосредственно смогут приходить и включаться в процессы, заниматься здесь исследованиями в рамках выпускных квалификационных работ.

— В этом году мы набрали очень способных магистрантов и надеемся, что площадка будет развиваться, — подчеркнул ректор.

Директор по развитию ООО ИЦ «Станкосервис» Василий Чуранов рассказал о резидентстве подробнее:

— Основная концепция заключается в том, чтобы IT-компании оставались в Смоленске, тем самым развивая потенциал региона. Сейчас IT-сфера очень востребована и будет продолжать развиваться. Поэтому идея этого блока будущей «Точки кипения» — объединить активные компании региона, которые работают не только на смоленском рынке, но и на федеральном или даже на мировом. Необходимо показать студентам, что здесь, в Смоленской области, можно оставаться работать, в том числе, над интересными проектами. Важно сформировать комьюнити, в котором людям будет интересно общаться, советоваться с коллегами и совместно работать над проектами. Ключевая задача хаба — способствовать тому, чтобы IT-компании имели штаб-квартиры в Смоленске, т.к. в городе есть активное профессиональное сообщество.

— IT-рынок даёт возможность работать практически в любом месте, где созданы комфортные условия для бизнеса. Необязательно создавать компанию в Москве или Петербурге, Смоленск тоже идеально для этого подходит. Тем более что в своё время по моему поручению были внесены изменения в региональное законодательство, и в области созданы определённые преференции именно для IT-бизнеса с точки зрения налогов и льгот, — отметил Алексей Островский.

Он поручил начальнику департамента инвестиционного развития Екатерине Сырченковой проработать возможность улучшения этих условий, создания наиболее благоприятных условий для того, чтобы на Смоленщине было выгодно базироваться не только местным IT-компаниям, но и IT-бизнесу из других субъектов.

С 2013 года в регионе работает Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР», который теперь также размещается на одной из площадок будущей «Точки кипения».

Евгений Борисов, руководитель ЦМИТ «ЯВИР», рассказал, что благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти и университета удалось поменять формат обучения. Тематическое зонирование нового пространства ЦМИТ позволило создать комфортные условия для работы и творчества, где под каждое направление созданы специализированные лаборатории, а открытый доступ для всех школьников и студентов сделал возможным свободное посещение секций технического творчества, подготовку школьных инженерных проектов, выполнение курсовых и дипломных работ. Теперь сюда рассчитывают привлечь еще больше студентов в СмолГУ для работы над студенческими проектами.

— Центр оборудован дорогостоящей техникой, на какие средства она приобретена? – спросил Алексей Островский.

Евгений Борисов ответил, что техника находится в оперативном пользовании Центра, приобретена за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Представители малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели могут обращаться в «Явир» для изготовления тестовых моделей и прототипов своей продукции. «Мы всем оказываем посильную помощь бесплатно», — заключил он.

МНЕНИЕ

Лазаренко Ольга Николаевна, РАНХиГС (Смоленский филиал) Заведующий кафедрой юриспруденции

Как мы знаем, «Точка кипения» это проект Агентства стратегических инициатив. И очень замечательно, что на Смоленщине создается такая площадка при поддержке администрации региона. Создание такого центра это организация в нашем городе это пространства коллективной работы. Быть частью отличной команды— это феноменальное чувство, которое позволит генерировать ключевые идеи, «проекты будущего», объединять единомышленников, транслировать положительные достижения, поэтому именно активные жители нашего города и региона будут являться главным «импульсом» в реализации проекта и работе самой «точки». Хорошее общение лежит в основе отличной командной работы. Отличные команды хорошо общаются, и часто их участники с удовольствием делятся идеями, проводят совместные мозговые штурмы, спрашивают отзывы и получают возражения. Мы надеемся, что активные, инициативные и талантливые личности подключаться к процессу, чтобы вместе определять наиболее эффективные возможности использования «Точки кипения» для развития Смоленска и области.

В «Точке кипения» различные сообщества и объединения смогут бесплатно проводить свои мероприятия. Хотелось бы, что бы в «Точке кипения» не проводились мероприятия политической, религиозной направленности, а также мероприятия на платной основе и противоречащие общепринятым морально-этическим нормам.

Мы надеемся, что «Точка кипения» станет доступной площадкой, на которой любому желающему, можно будет получить современные знания от лучших российских и зарубежных умов, проявить свои уникальные качества, проявить инициативу, найти единомышленников и сформировать команды для своих проектов.