Возобновлены мероприятия по бесплатному искусственному осеменению крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах региона

По поручению Губернатора Алексея Островского в 2022 году пройдут мероприятия по бесплатному искусственному осеменению крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Смоленской области с целью профилактики у животных болезней, которые передаются при естественном осеменении (лейкоза, трихомоноза, вибриоза, пузырьковой сыпи, бруцеллеза, лептоспироза).

Программа по искусственному осеменению крупного рогатого скота проводится в регионе с 2018 года и уже получила широкую поддержку у населения. Ежегодно господдержкой для осеменения скота в личных подсобных хозяйствах пользуется более 6 тыс. граждан, проживающих в основном в сельской местности.

Стоит отметить, что проведенная ранее работа по искусственному осеменению скота способствовала уменьшению случаев заболевания животных в личных подсобных хозяйствах граждан Смоленской области. В частности, начиная с 2019 года, случаи заражения бруцеллезом и лептоспирозом у коров в ЛПХ не выявлены. Кроме того, осуществление мероприятия за счет средств областного бюджета позволило значительно снизить финансовую нагрузку на владельцев хозяйств.