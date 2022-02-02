Заключен под стражу за убийство

В производстве органов предварительного расследования находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства женщины.

В ходе предварительного следствия установлено, что 30 января 2022 года в доме одной из деревень Сафоновского района Смоленской области гр-н Е., будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, нанес удары ножом в область шеи своей бывшей сожительнице, в результате чего последняя скончалась на месте.

В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, задержан гр-н Е.

Решая вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Е., суд в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства учел, что Е. подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, имеет не снятую и не погашенную судимость за преступление против жизни и здоровья, холост, на иждивении никого не имеет, то есть не имеет социальной привязанности, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, вследствие чего, подозреваемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от следствия и суда. Указанные обстоятельства не позволили избрать в отношении Е. иную, более мягкую меру пресечения, в том числе, в виде домашнего ареста.

С учетом изложенного суд избрал в отношении Е. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, поскольку указанная мера пресечения будет способствовать всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела.

В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу.

Анна Новичкова