За руль — с трезвой головой





Садясь за руль в состоянии опьянения, участники движения представляют опасность не только для себя, но и для окружающих. Даже незначительная доза спиртного ухудшает восприятие окружающей обстановки, не позволяет правильно оценивать ситуацию на дороге и адекватно влиять на нее. Вместе с ухудшением реакции, это нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в которых могут пострадать не только сами нетрезвые водители, но и их пассажиры, а также другие участники движения.

В целях профилактики фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с взводом № 2 роты № 1 ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Смоленской области провели профилактическую акцию «Автотрезвость», во время которой автоинспекторы пообщались с автомобилистами, напомнили о недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом состоянии, привели примеры автоаварий, произошедших по вине нетрезвых участников движения и вручили тематические наклейки на авто и памятки.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст.264 УК РФ.

Призывает всех граждан занять активную гражданскую позицию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Обязательно сообщайте об известных вам фактах нарушений Правил дорожного движения по телефонам дежурной части.