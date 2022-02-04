Картинки детства Николая Жигарева

К встрече с поэтом Николаем Жигаревым, автором двух поэтических сборников, ученики 4 «А» класса средней школы №6 готовились старательно. Учили стихи для детей, сочиненные Николаем Романовичем, рисовали к ним иллюстрации, обсуждали со своим учителем, Ольгой Александровной Иванюженковой, волнующие моменты предстоящего знакомства с поэтом.

Заведующая районной детской библиотекой Елена Соловьева верно подметила, что этим ребятам повезло: их школа находится рядом с библиотекой; ходить сюда за книгами можно хоть каждый день. «А как рады встрече с вами книги!» – обратилась она к мальчикам и девочкам, собравшимся в читальном зале. И если в процессе чтения обычно не представляется возможным задать автору тот или иной вопрос, то сейчас, наконец, выпал счастливый случай.

Творчество Николая Жигарева знают и ценят любители поэзии. Его стихи опубликованы в сборниках и литературных альманахах, не раз печатались в районной газете «Сафоновская правда» (о чем упомянула в своем обращении к юным читателям главный редактор Марина Хотулева). Наш земляк – самобытный поэт – занимал призовые места на региональном поэтическом конкурсе «Библиопарнас», на европейском конкурсе «Русский стиль». Редакция альманаха «Параллели» присуждала ему первое место за стихи для детей. Судя по тому, с какой легкостью их выучили в 4 «А», с каким задором и вдохновением прочли (практически все были в числе выступающих), да еще и проиллюстрировали (рисунки мы видели на экране), не пришлось сомневаться в том, что никто не остался равнодушным к книгам нашего земляка.

Когда ведущая мероприятия Галина Морозова предложила автору рассказать о детстве, мальчишки и девчонки замерли в ожидании интересных историй. Они без труда подмечали, что даже самые прозаичные мысли у Николая Жигарева выстраиваются в поэтический ряд:

«Я в Вадине родился,

Учился десять лет.

И где б ни находился,

Милее места нет».

Мир Николая Романовича оказался близким, понятным, очень родным. Он рассказывал о том, что с детства любит лес, знает каждую тропинку в окрестностях своего дома (в подтверждение этим словам мы увидели сделанные им фото живописных пейзажей). Ребята задорно улыбались, слушая историю создания стихотворения про то, как ученики «делили парту» вместо того, чтобы «чертить углы» на уроке математики. Выяснилось, что этот сюжет взят из реальной жизни: когда сын Николая Романовича учился в школе, то пришел как-то с замечанием в дневнике, что весь урок делил с соседом парту.

Светло и радостно дети читали стихи поэта: «Перемена», «Игры», «Я играю на дорожке», «На лугу», «Снеговик», «Про Федю паучка» и другие. Одно из произведений посвящено несколько странному персонажу, названному «йоськой». «А вы знаете, кто это?» – задал вопрос ребятам Николай Романович. И один из них ответил точно: «Я думаю, что это очень дорогая игрушка, сшитая руками близкого человека». Так и оказалось. Как выяснилось, «йоську» сшила для маленькой дочери поэта мама, когда девочка болела. Это была самая любимая игрушка на протяжении нескольких лет.

Во время музыкальной паузы Тимур Казаков исполнил на саксофоне пьесу Клода Дебюсси «Маленький негритенок». Тут уж восхитился Николай Романович: оказывается, современные дети не только «зависают» в виртуальном мире, но и читают книги, прекрасно рисуют, да еще и талантливо музицируют! Правда, их любимые литературные персонажи отличаются от героев нашего детства: у нас были Крокодил Гена и Чебурашка, Тимур и его команда, Мальчиш из «Сказки о военной тайне», а ребята из 4 «А» первым делом назвали Гарри Поттера и Маленького Принца.





Большинство загадок в стихотворной форме, сочиненных Николаем Жигаревым, мальчики и девочки сумели разгадать, заслужив похвалу: «Вы молодцы!».

Задавая вопросы автору. дети узнали, что свое первое стихотворение Николай Жигарев сочинил в седьмом классе (это было описание природы), а первой слушательницей его стихов чаще всего оказывается жена. Что касается вдохновения, то оно, по словам поэта, посещает его не только днем. Случается, он встает ночью для того, чтобы записать удачную строчку или четверостишие. В разговоре выяснилось, что поэт чаще ругает себя, чем хвалит по известной причине:

Пишу, и хочется в стихах

Сказать вам что-нибудь такое…

Но получается не «ах»,

Но получатся другое.

На вопрос о заветном желании Николай Жигарев ответил: «Хочу издать книгу».

Осуществления этой мечты пожелали юные читатели автору стихов, с которым им посчастливилось встретиться в читальном зале Сафоновской районной библиотеки.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКАХ: Юные читатели на встрече в библиотеке с поэтом Николаем Жигаревым.

Фото Марины Хотулевой.