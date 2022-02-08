В центральном округе Росгвардии прошли сборы специалистов коллективного оружия

В Смоленской области на базе учебного центра отдельного отряда специального назначения «Меркурий» прошли учебные сборы по подготовке специалистов коллективного оружия, снайперов подразделений воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии. В течение пяти дней под руководством опытных инструкторов военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой, тактико-специальной, военно-медицинской подготовке и связи, совершенствовали навыки ведения стрельбы из пулемётов БТР на разных расстояниях по появляющимся и движущимся целям, как с места, так и в движении. «Постоянно совершенствуя профессиональные навыки и повышая уровень боевой выучки, военнослужащие смогут результативно действовать в различных условиях боевой обстановки», — отметил один руководителей занятий, старший офицер инструкторско-методической группы учебного центра Центрального округа Росгвардии майор Леонид Дубов. В завершении учебного сбора с наводчиками были проведены контрольные занятия, на которых все обучаемые сдали нормативы на «хорошо» и «отлично».