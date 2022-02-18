«Безопасный автомобиль»

На перекрестке ул. Октябрьска – ул. Мира г. Сафоново прошла профилактическая акция «Безопасный автомобиль».

В профилактической акции приняли участие представители ГИБДД, ВДПО, а так же дружины юных пожарных «SOS» из Детского дома творчества г. Сафоново и представители СМИ.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Антонина Дашкевич провела с присутствующими инструктаж по технике безопасности, после чего инспекторами ДПС были остановлены автомобили, специализированные службы подходили к транспортным средствам, проводили с водителями профилактические беседы, направленные на соблюдение правил дорожного движения и пожарной безопасности, проверяли наличие огнетушителя и аптечки в автомобиле, инструктор ВДПО Ольга Казакова рассказывала водителям, как не допустить возгорания транспортного средства, как оперативно воспользоваться огнетушителем.

Девизами дружины юных пожарных «SOS» в акции были «Соблюдай правила – будь в безопасности» и «Меняй сигареты на конфеты!». Ребята спрашивали у водителей, курят ли они, принимая только честные ответы. Курящих угощали вкусными конфетами в обмен на обещание оставить опасную привычку в прошлом. А некурящих угощали и хвалили!

Организаторы акции призвали водителей позаботиться о своей безопасности и безопасности пассажиров, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности.

Все участники акции получили информационные буклеты ВДПО по пожарной безопасности, новенькие огнетушители, Правила дорожного движения РФ и световозвращающие жилеты.

Мероприятие прошло позитивно и подарило всем участникам и организаторам заряд хорошего настроения, новые знания о безопасности и приятные эмоции.