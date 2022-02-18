За жительницей Сафоново решением суда признано право на присвоение звания «Ветеран Великой Отечественной войны»

Статьей 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» определено, что ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

В 2020 году жительница Сафоново обратилась в отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию с заявлением о выдаче удостоверения Ветерана Великой Отечественной войны. По результатам рассмотрения обращения в выдаче удостоверения ей было отказано, поскольку не представлены документы, подтверждающие факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, либо удостоверения о награждении медалью за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а представленные документы не могут быть приняты во внимание, в связи с отсутствием архивных данных.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения гр. Л. в октябре 2021 года за защитой своих нарушенных прав к прокурору, который впоследствии обратился с иском в суд.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что когда началась Великая Отечественная война, Л. было 12 лет. В августе 1943 года она с семьей вернулись в дер. Белавка Дорогобужского района Смоленской области. Вся деревня, в том числе школа, была уничтожена огнем. Она, как и другие дети, старики и инвалиды, пошла работать в колхоз имени Чкалова, где проработала до конца войны.

В подтверждение факта работы в колхозе в годы войны истцом представлены справки, выданные администрацией Михайловского сельского поселения Дорогобужского района, Дорогобужским ПО Совхоз им. Фрунзе, Фрунзенским сельским советом народных депутатов Дорогобужского района. Какие-либо другие документы отсутствуют, поскольку указанным колхозом не сохранились данные о работе колхозников в годы войны.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, период работы в колхозе имени Чкалова с конца сентября 1943 года по 09 мая 1945 года на основании одной из вышеперечисленных справок был включен органом Пенсионного фонда РФ в трудовой стаж истца, когда последняя обращалась за перерасчетом пенсии. При этом, установление данного факта работы, в отсутствие возможности получения иных письменных документов и доказательств (архивных данных), не противоречило нормам Положения о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в РСФСР, утвержденного Приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 04 октября 1991 года № 190.

Решением Сафоновского районного суда Смоленской области от 07 февраля 2022 года за Л. признано право на присвоение звания «Ветеран Великой Отечественной войны» и на Департамент Смоленской области по социальному развитию возложена обязанность выдать ей соответствующее удостоверение.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Ответственный

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