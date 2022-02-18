Разделенного три года ждут

Сафоновским районным судом Смоленской области в апреле 2021 года рассмотрено гражданское дело о разделе совместно нажитого имущества (автомобиля и кухонного гарнитура) между бывшими супругами, брак которых расторгнут в 2017 году. Так, истец просил признать доли совместно нажитого имущества равными, разделить имущество, взыскав с ответчика в его пользу компенсацию в размере половины стоимости имущества.

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда, истцу в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме ввиду пропуска трехлетнего срока исковой давности.

В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации к требованиям супругов о разделе совместно нажитого имущества, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.

В силу пункта 2 статьи 9 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчислять со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на общее имущество.

Так, судами первой и второй инстанций в ходе судебных разбирательств было установлено, что в отношении автомобиля истец должен был узнать о нарушении своего права с конца декабря 2015 года, то есть с того момента, когда не мог пользоваться совместно нажитым имуществом. В отношении же кухонного гарнитура срок исковой давности исчислялся со следующего дня прекращения брака, зарегистрированного в органе ЗАГС, и истек в конце октября 2020 года. При этом, с исковыми требованиями истец обратился в начале декабря 2020 года, а причины пропуска срока были признаны судами неуважительными.

Рассматривая кассационную жалобу истца на вышеуказанные судебные акты, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции согласилась с обоснованностью выводов судов нижестоящих инстанций, поскольку они основаны на совокупном исследовании имеющихся в деле доказательств, не противоречат действующему законодательству, подробно аргументированы, и не нашла оснований для отмены обжалуемых актов.

Анна Новичкова