Постановление о привлечении подрядной организации к административной ответственности оставлено без изменения

Постановление о привлечении подрядной организации к административной ответственности оставлено без изменения

Решением Сафоновского районного суда Смоленской области от 11 февраля 2022 года постановление мирового судьи судебного участка №23 в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области от 14 января 2022 года о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 141 324 666 рублей 25 копеек оставлено без изменения.

Как указывалось ранее (пресс-релиз от 26 января 2022 года http://safonovo.sml.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=280) между ОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядной организацией в начале июня 2021 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен контракт стоимостью более 300 миллионов рублей на выполнение в срок до 1 ноября 2021 года работ по ремонту автомобильных дорог в Сафоновском и Холм-Жирковском районах Смоленской области.

Ввиду неисполнения обязательств в полном объеме, подрядная организация была привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ к наказанию в виде административного штрафа в размере стоимости невыполненных работ.

Считая вынесенное постановление незаконным, подрядная организация обжаловала его в вышестоящий суд.

При рассмотрении жалобы судья Сафоновского районного суда Смоленской области пришел к выводу, что мировым судьей при рассмотрении дела по первой инстанции не допущены нарушения процессуальных требований КоАП РФ: правильно определена подсудность дела, наличие состава административного правонарушения, наказание назначено в пределах санкции статьи, справедливо, обоснованно и снижению не подлежит, вследствие чего, обжалуемое постановление оставлено без изменения, а жалоба организации – без удовлетворения.

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