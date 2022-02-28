В Смоленске продолжается сбор гумпомощи для жителей Донбасса

Первая партия из Смоленска уже прибыла в Ростовскую область.

Непортящиеся продукты, вода, вещи первой необходимости – эвакуированные из Донбасса люди нуждаются в самых простых предметах быта. 23 февраля первая партия «помощи от Смоленщины» прибыла в Ростовскую область.



Сейчас идет активный сбор второй машины. Неравнодушные смоляне приходят все чаще, желая оказать посильную помощь. До 28 февраля в Ростовскую область доставят еще 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, которых размещают на территории региона.

В Смоленской области пункты сбора гуманитарной помощи открыты в Смоленске и крупных городах региона – Ярцеве, Гагарине, Дорогобуже. В ближайшее время штабы начнут действовать и в других районах.

ЕСТЬ МНЕНИЕКрючкова Светлана Алексеевна, Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»С первых дней Смоленская область, как и все Российские регионы, продолжают сбор и отправку гуманитарной помощи гражданам, эвакуированным с Донбасса. Люди оказались в большой беде, они растеряны и наш долг, помочь им. Гуманитарная помощь продолжает осуществляться неравнодушными гражданами для людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо, чтобы в пунктах временного размещения не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости. Больше половины эвакуированных — это дети. Мы, жители России, не можем оставить своих братьев Украины с бедой один на один, понимая всю важность оказания не только моральной, но и материальной поддержки.