Мы своих не бросаем!



Я рада и счастлива, что русские своих не бросают! Ну сколько можно этим фашистским прихвостням позволять издеваться над русским народом, волею судьбы оказавшихся вне своей Родины!? И всём плачущим и переживающим, что теперь им не хватит на маслице к хлебушку, хочется сказать: а если бы среди жителей признанных республик оказались ваши родные и близкие, то вы тоже бы так рассуждали? Там живут такие же русские люди, которые достойны лучшей доли, чем им предоставила Украина. Не по своей воле они в одно утро вдруг проснулись оторванными от своих родных, от своей Родины. Русские своих не бросают – я это усвоила из рассказов бабушки мамы, пережившей Великую Отечественную войну.



Моя родственница Надежда Ивановна проработала всю жизнь воспитателем в детском саду в Сафонове. Ее дочь окончила с отличием школу, МГУ, вместе с мужем-однокурсником получили распределение в Лисичанск на Украине. Они не уезжали за границу, а поехали поднимать свою страну.Родились дети, состарилась мама, которую они забрали к себе, чтобы жить вместе.

Кто ж знал, что Надежда Ивановна, ребенком пережившая войну, на склоне лет снова попадет под обстрелы? Они ночевали в подвалах, где оборудовали себе спальные места. Это наши земляки, наши русские люди! Разве можем мы их оставить в беде?

И сейчас много наших соотечественников, моих знакомых друзей искренне радуются, что мы протянули руку помощи своим братьям- славянам. Я горжусь своей старшей сестричкой и ее мужем, которые предложили домик в пригороде города Невинномысска для беженцев из Донбасса.

Людмила Черевко, г. Сафоново

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