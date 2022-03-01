Обращение Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ко всем жителям Смоленщины

Дорогие товарищи!

На фоне резкого обострения ситуации в Донбассе Верховным Главнокомандующим, Президентом Российской Федерации ПУТИНЫМ Владимир Владимировичем принято решение признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. В связи с этим были заключены соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, что вызвало истерику у элит США и Европы.

Меры, принимаемые Президентом РФ, вынужденные. Попытки урегулировать конфликт на Донбассе успеха не имели. В течение восьми лет националисты Украины при поддержке США и НАТО испытывали наше терпение. Сегодня маски сняты! Мы понимаем, что имеем дело с политическими прохвостами и политическими трансгендерами со стороны США и Европы. Они генетически привыкли врать – отсюда фейки. Им надо одно – натравить Украину на Россию, а дальше использовать этот плацдарм для уничтожения нашего государства и его народа. Мы слишком долго выражали свою «обеспокоенность», пришлось показать зубы, что и сделал наш Верховный Главнокомандующий Президент РФ ПУТИН Владимир Владимирович.

Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов искренне поддерживает курс Главы государства и призывает к объединению всех общественных сил Смоленской области. Другого пути сегодня нет.

Мы также поддерживаем наших защитников – солдат и офицеров Вооруженных Сил России, ополченцев и военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик.

Справедливость должна быть восстановлена – это значит, все те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном русском языке, должны быть уничтожены.

Вынужденное и мужественное решение Верховного Главнокомандующего России и действия Вооруженных Сил Российской Федерации несут не только конец восьмилетней войне на Донбассе, но одновременно предотвращают третью мировую, ядерную войну.

Противостоять всем вызовам и угрозам мы с вами сможем, объединившись вокруг Президента РФ.

Судьба России в наших с вами руках.

Председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов, почтенный гражданин города-героя Смоленска, генерал-майор в отставке, депутат Смоленской областной Думы VI созыва

В.В. Вовченко