Мы растим сыновей – защитников Отечества

Говорит мать солдата-срочника Российской армии Олеся Крот, продавец магазина «Огонёк» Сафоновского райпо в деревне Рыбки



В конце декабря мы проводили на срочную службу в Российскую армию сына Андрея. Несет он ее в войсках связи. Старались воспитать его настоящим гражданином и патриотом своей страны. Ни у Андрея, ни у нас, его родителей, не возникло и мысли, чтобы уберечь его от воинской службы. Андрей дал присягу служить Отечеству. И мы знаем, что этот момент стал одним из главных событий в его жизни.

Наша страна прошла немало испытаний в годы Великой Отечественной войны и освободила от фашизма европейские страны. И снова нависла угроза теперь со стороны Украины, где нацисты взяли власть в свои руки и угрожают жизни русских людей в Донецкой и Луганской народных республиках. Оставить их в беде, бросить на произвол судьбы? Нет, их нужно защитить, как сделал наш президент.

На Украине запрещается говорить на русском языке, нацисты сделали все, чтобы братский славянский народ стал нашим врагом. С этим невозможно согласиться! Президент принял решение, чтобы защитить мир от нацизма и ядерной войны. И в этом мы его поддерживаем.

Фото Татьяны Приходько