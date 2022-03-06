#СВОИХНЕБРОСАЕМ: сафоновцы поддерживают решение Президента Владимира Путина

Сегодня, 6 марта, в Сафонове состоялись одиночные пикеты в поддержку специальной военной операции, решение о проведении которой было принято Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Представители Сафоновской районной организации – Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – поочередно сменяли друг друга в сквере Памяти у Вечного огня. В руках у одиночных пикетчиков был плакат с надписью: #СвоихНеБросаем.

Сергей Геннадьевич Петроченков служил в Закавказье, был в составе миротворческого батальона в Абхазии в 1995 году, в 1996 году – в Чечне. Сейчас он работает преподавателем-организатором ОБЖ в средней школе №1. Этот человек ясно выразил свою позицию:

–Поддерживаю решение Президента страны о проведении спецоперации, которая призвана защитить детей, женщин, всех жителей Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Сегодня, в условиях экономического и информационного давления на нашу страну, как никогда важны единство, уверенность и стойкость. Надеюсь, что это решение России завершит восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, позволит добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить всех нас от нарастающих военных угроз.

Подошедший на смену Петроченкову ветеран воздушно-десантных войск Александр Александрович Анисенков добавил к сказанному:

–Мы должны поддержать ребят, которые рискуют своими жизнями, отстаивая нашу безопасность, защищая русских, живущих на территории Украины. Десантники остаются верными девизу: «Своих не бросаем».

Поддержал позицию товарищей кавалер ордена Красной Звезды, воин-интернационалист Евгений Михайлович Накоряков, которому довелось служить в Афганистане в 1986-1988 годах. «Гадов-нацистов надо давить сразу, не ожидая, когда разрастется их гнездо», – отметил он.

О необходимости поддержать наших бойцов вел речь и председатель совета ветеранов Владимир Васильевич Иванов. Он говорил о том, что Америка через Украину пыталась ослабить Россию, однако этим попыткам положен конец. Россия должна оставаться сильной державой, способной защитить своих граждан.

В Центральном сквере горожане обращали внимание на одиночный пикет представительницы Сафоновского совета женщин, работницы компании «Колтек-Спецреагенты» Екатерины Александровны Ивановой, державшей в руках плакат с надписью: #ZАМИР»!

– Моя семья поддерживает Президента страны. Конечно, меня как мать не оставляет в покое тревога за старшего сына-военного, за родственников, живущих в Харькове: с ними сейчас оборвана связь.

Председатель Сафоновского совета женщин Наталья Николаевна Бодикова вышла на улицу Советскую, у входа на рынок, с плакатом #ЗаПрезидента! Она уверена в необходимости поддержки нашей страны, нашей армии, которая отстаивает нашу безопасность, в поддержке нашего Президента, принявшего, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение, чтобы защитить русских на Украине, призвать к ответу нацистов, разжигающих национальную вражду.

«Пора установить мир и порядок на Украине, – поддержал пикетчицу случайный прохожий, представившийся Юрием. – Жаль русских, живущих восемь лет в условиях войны».

Светлана Александровна Чеботникова рассказала, что в Сафонове живет 30 лет, приехала сюда с семьей из Казахстана в 1991 году, спасаясь от национальной розни. Ей, специалисту с высшим образованием, а также ее семье пришлось уезжать из Казахстана, хотя там жили три поколения родных. Сейчас Россия озабочена защитой русских на Украине. Военная операция развернута во имя мира и спокойствия всех нас, наших соотечественников, которым, как никогда, важно почувствовать, что #МыВместе».

Татьяна ГЛЯШОВА.

Фото автора.