Внимание!

Сафоновская межрайонная прокуратура информирует, что 10 марта 2022 года с 11:00 прокурором Смоленской области будет осуществляться личный приём граждан по вопросам соблюдения жилищного законодательства, а также законодательства в сфере ЖКХ.

Приём состоится в прокуратуре Смоленской области, в случае необходимости он будет проведен в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры по адресу: ул. Советская, д.23 в г. Сафоново с использованием видеосвязи.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись осуществляется в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры.