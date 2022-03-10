Правильное решение

Павел Меркушов руководит юнармейским отрядом школы №6 с сентября прошлого года. Патриотизм и готовность к государственной службе – главные задачи, которые он ставит перед собой в процессе воспитания молодого поколения россиян. Павел Александрович прокомментировал предпринятые Президентом России Владимиром Путиным меры по поддержке населения Донецкой и Луганской народных республик: – Я поддерживаю это решение. Это моя позиция как гражданина России. В приоритете сейчас прекратить страдания людей. Уверен, что будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей, жизнь и здоровье которых подвергались угрозе на протяжении всех этих долгих лет. Военная операция на Донбассе стала крайней мерой, но единственно правильной в сложившихся обстоятельствах. Да и как можно думать иначе? Мы хотим воспитать в наших детях долг перед Родиной, желание отстаивать ее честь и достоинство, свободу и независимость? Вот и случилась такая ситуация, когда все эти ценности подверглись реальной угрозе. Промолчать или сделать вид, что ничего не происходит, означало бы струсить. Уверен, решение нашего Президента провести спецоперацию — это обдуманный и ответственный шаг, необходимый для защиты интересов русского населения и рубежей России.



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