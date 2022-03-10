Стричь и причёсывать – это искусство

На VII областном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» успешно выступила студентка 3-го курса Сафоновского индустриально-технологического техникума Елизавета Никишова.
Она достойно справилась с заданиями и заняла второе место в компетенции «Парикмахерское искусство».
В учебном заведении будущего парикмахера поздравляли и преподаватели, и все обучающиеся.
Елизавета рассказала нам, как это было.
– При подготовке к конкурсу мы вместе с преподавателем Юлией Игоревной Капцовой учли промахи, которые я допустила в прошлом году на «Молодых профессионалах». Это в первую очередь волнение, с которым я так и не смогла справиться. Кроме того, во многих моментах я не была уверенна. На этот раз мы много уделили внимание технологии парикмахерского дела. И, как оказалось, не напрасно.
Соревнования по парикмахерскому искусству на региональном уровне проходили на базе Катынского техникума отраслевых технологий и состояли из пяти заданий. Пятеро претенденток на победу выполняли их под наблюдением экспертов, которые уделяли внимание соблюдению технологий. Принимали работу другие эксперты – они оценивали работу так, как она выглядит.
– Окрашивание с прической — первое задание, – продолжила Елизавета. – Мне выпало сделать растяжку из двух цветов (темно-бордового и красного) и собрать волосы в гладкий низкий пучок.
Стрижка с обыкновенной укладкой тоже была с сюрпризом: мне досталось задание украсить манекен еще и обыкновенными локонами.
На 3-м этапе пришлось по всем правилам накручивать волосы на коклюшки для химической завивки. А четвертое задание заключалось в окрашивании волос с женской стрижкой. Пятый этап для меня был самым сложным, хотя задание звучало просто и ясно: классическая мужская стрижка. Я старалась: челку нужно было сделать объемной и правильно ее поставить; переходы сделать плавными.
Оказалось, что именно последнее задание, которое, по мнению конкурсной комиссии Елизаветы выполнила на «отлично» и без замечаний, и помогло ей занять почетное второе место.
Дома Елизавета давно уже домашний парикмахер. А в июле ей, после сдачи выпускных экзаменов, предстоит стать профессиональным парикмахером. Можно считать, что один экзамен Елизавета Никишова уже сдала.
Она достойно представила на региональном уровне и родной город Сафоново и учебное заведение, в стенах которого она смогла исполнить свою мечту – стать хорошим парикмахером!
Успехов тебе, Елизавета, в большой жизни!
Татьяна Приходько
Фото предоставлено Сафоновским СИТТ
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