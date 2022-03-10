Стричь и причёсывать – это искусство



На VII областном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» успешно выступила студентка 3-го курса Сафоновского индустриально-технологического техникума Елизавета Никишова.

Классическая мужская стрижка – без замечаний!



Она достойно справилась с заданиями и заняла второе место в компетенции «Парикмахерское искусство».

В учебном заведении будущего парикмахера поздравляли и преподаватели, и все обучающиеся.

Елизавета рассказала нам, как это было.

– При подготовке к конкурсу мы вместе с преподавателем Юлией Игоревной Капцовой учли промахи, которые я допустила в прошлом году на «Молодых профессионалах». Это в первую очередь волнение, с которым я так и не смогла справиться. Кроме того, во многих моментах я не была уверенна. На этот раз мы много уделили внимание технологии парикмахерского дела. И, как оказалось, не напрасно.

Успех Елизаветы Кондрашовой – это успех и ее наставника – преподавателя по парикмахерскому искусству Юлии Капцовой



Соревнования по парикмахерскому искусству на региональном уровне проходили на базе Катынского техникума отраслевых технологий и состояли из пяти заданий. Пятеро претенденток на победу выполняли их под наблюдением экспертов, которые уделяли внимание соблюдению технологий. Принимали работу другие эксперты – они оценивали работу так, как она выглядит.

– Окрашивание с прической — первое задание, – продолжила Елизавета. – Мне выпало сделать растяжку из двух цветов (темно-бордового и красного) и собрать волосы в гладкий низкий пучок.

Стрижка с обыкновенной укладкой тоже была с сюрпризом: мне досталось задание украсить манекен еще и обыкновенными локонами.

На 3-м этапе пришлось по всем правилам накручивать волосы на коклюшки для химической завивки. А четвертое задание заключалось в окрашивании волос с женской стрижкой. Пятый этап для меня был самым сложным, хотя задание звучало просто и ясно: классическая мужская стрижка. Я старалась: челку нужно было сделать объемной и правильно ее поставить; переходы сделать плавными.

Оказалось, что именно последнее задание, которое, по мнению конкурсной комиссии Елизаветы выполнила на «отлично» и без замечаний, и помогло ей занять почетное второе место.

Дома Елизавета давно уже домашний парикмахер. А в июле ей, после сдачи выпускных экзаменов, предстоит стать профессиональным парикмахером. Можно считать, что один экзамен Елизавета Никишова уже сдала.

Она достойно представила на региональном уровне и родной город Сафоново и учебное заведение, в стенах которого она смогла исполнить свою мечту – стать хорошим парикмахером!

Успехов тебе, Елизавета, в большой жизни!

Татьяна Приходько

Фото предоставлено Сафоновским СИТТ