Не гони!

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» провели профилактическую акцию «Пешеход. Пешеходный переход», с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Дорожные полицейские напомнили всем категориям участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения: водителям напомнили о снижении скорости при приближении к пешеходным переходам, а пешеходов призывали строго соблюдать ПДД и меры личной безопасности на дороге.

Госавтоинспекторы вручали участникам дорожного движения пешеходам тематические памятки и световозвращающие элементы. Сафоновская Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот — до двух тысяч пятисот рублей (ст.12.18 КоАП РФ).

Согласно п. 14.1. Правил дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Согласно п. 14.2. ПДД РФ если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

Согласно ч.1 ст.12.29 КоАП РФ нарушение пешеходом Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Согласно п. 4.5 ПДД РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них, безопасен.

Согласно п.4.1 ПДД РФ при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.