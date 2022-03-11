Профилактическое мероприятие «Пешеход»





Анализ аварийности за январь — февраль 2022 года показывает, что на территории Смоленской области одним из основных видов совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли либо получили ранения люди, все так же продолжает оставаться наезд транспортного средства на пешехода в результате нарушений Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

По вине водителей транспортных средств совершено 14 наезда на пешеходов или 56 % от всех происшествий данного вида (всего 25), в которых погиб 1 человек и 14 получили ранения различной степени тяжести.

На территории обслуживания ОГИББДД МО МВД России «Сафоновский» за истекший период 2022 года зарегистрировано 2 ДТП (АППГ — 0) с участием пешеходов, в которых 2 пешехода получили ранения. Все наезды на пешеходов произошли на территории Сафоновского района.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью с указанной категорией участников дорожного движения на территории района и области в период с 14 по 20 марта 2022 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход».

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что согласно п. 4.5 ПДД РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них, безопасен. Согласно п.4.1 ПДД РФ при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.

Согласно п. 14.1 ПДД РФ водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Согласно п. 14.2 ПДД РФ если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны в транспортной среде!

Антонина ДАШКЕВИЧ