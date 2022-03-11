Своих не бросаем!

Донбасс нужно защищать

Все, о чем говорится в детстве, какие идеалы формируются, остается с нами на всю жизнь. Я горжусь своей страной, которая победила фашизм в годы Великой Отечественной войны; преклоняюсь перед многонациональным народом СССР, который восстановил разрушенное войной хозяйство; чту память погибших воинов и желаю здравствовать живым.

Мои семейные корни – на Украине. Отец – уроженец Полтавской области, в годы войны был угнан в Германию и батрачил на немецкого бауэра. Мать родилась и выросла в Донецкой области, детство ее прошло на оккупированной фашистами территории. Встретились они студентами в Харьковском сельскохозяйственном институте, работали на курской земле, где и появились на свет две их дочери. Огромная украинская родня была у нас желанными гостями и с таким же гостеприимством встречала нас. Мы жили в одной стране и никогда не предполагали, что история нас разъединит.



Сейчас родные для меня названия – Донецк, Краматорск, Старобельск – вызывают боль в душе и тревогу на сердце. Они сейчас все чаще звучат в тревожных информационных сообщениях. Восемь лет наши родные, не признавшие новый украинский режим, вынуждены были прятаться в подвалах. Все это время мы не имеем с ними никакой связи.

Мы, россияне, против фашизма, а не украинского народа. Мы не имеем права оставить Луганскую и Донецкую республики, не захотевших подчиниться фашистскому режиму. Россия признала их официально и объявила о своей поддержке в ответ на просьбу о помощи. Мы своих не бросаем и подставляем свое плечо вынужденным переселенцам, поддерживая гуманитарной помощью и предоставляя приют в трудное для них время. Мы поддерживаем наших солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин принял трудное, но правильное решение защитить Донбасс и дать отпор воинствующему фашизму.

Светлана Романко, депутат Сафоновского районного Совета, член фракции «Единая Россия»