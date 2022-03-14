Не оставайтесь в стороне!

Сафоновцам предлагают принять участие в традиционной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

УМВД России по Смоленской области совместно с субъектами профилактики наркомании с 14 по 25 марта на территории региона проводят I этап общероссийской ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В целях получения от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, а также повышения активной гражданской позиции по вопросам, связанным с профилактикой наркомании, будет организована круглосуточная работа телефона доверия УМВД России по Смоленской области – (4812) 38-05-55 и телефонов дежурных частей межмуниципальных отделов Управления. Телефон УМВД России по городу Смоленску – (4812) 55-11-90, сайт https://67.мвд.рф.

Фото: яндекс